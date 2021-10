La cucina italiana è da sempre una delle più apprezzate al Mondo. E anche una delle più imitate. Ma se vogliamo gustarci i piatti della nostra tradizione abbiamo una sola possibilità. Quella di visitare i luoghi e le città in cui quei piatti sono nati. Se amiamo le orecchiette alle cime di rapa dobbiamo assaggiare quelle di Bari. Invece se vogliamo provare la vera pizza Margherita la nostra meta sarà Napoli. Se amiamo la carne e le bistecche la tappa obbligata è Firenze. Quindi ecco dove mangiare a Firenze la vera bistecca Fiorentina per regalare al palato emozioni indimenticabili. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo selezionato 5 ristoranti in cui assaggiare la ricetta tradizionale. Non ce ne sono alcuni migliori di altri. La scelta dipenderà da noi e dalle nostre sensazioni.

Ecco dove mangiare a Firenze la vera bistecca Fiorentina per regalare al palato emozioni indimenticabili

Fin dai primi anni del ‘900 c’è un ristorante che ha fatto della bistecca alla Fiorentina il proprio marchio di fabbrica. Stiamo parlando della Trattoria da Burde in Via Pistoiese. Qui la carne viene cotta su un letto di brace ardente come vuole la tradizione e l’atmosfera è decisamente informale. Se vogliamo respirare l’aria tipica di Firenze e la simpatia dei toscani non possiamo non visitarlo. In più avremo anche la possibilità di provare altri piatti tradizionali come il peposo e la ribollita.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se ci troviamo dalle parti del Mercato Centrale, in Via Rosina, probabilmente avremo notato una piccola porticina con scritto Trattoria Mario. Entriamo e ci troveremo catapultati nella tradizione fiorentina. Basti pensare al cartello a vista che recita: “Vietato chiedere la Fiorentina cotta bene”. Il menù è sempre lo stesso da circa 60 anni, la cucina in bella vista e il ristorante piccolissimo. Oltre alla Fiorentina potremo assaggiare moltissimi piatti storici della Toscana.

Un altro luogo che dovremmo assolutamente visitare è il Ristorante Trattoria Natalino in Borgo Albizi. E non soltanto per l’ottima Fiorentina cucinata dalla famiglia Mazzanti. Natalino si trova all’interno di una chiesa sconsacrata in perfetto stato di conservazione. Una location da sogno in cui l’abbinamento cibo-ambiente ci lascerà senza fiato.

Perseus e Osvaldo

Gli ultimi due ristoranti della nostra selezione sono due vere e proprie istituzioni di Firenze. Perseus è vicino a Piazza della Libertà ed è specializzato nella bistecca alla Fiorentina, nei dolci e nei primi piatti. Se abbiamo qualche dubbio ci basterà sapere che è uno dei ristoranti più frequentati dagli stessi fiorentini.

Davanti a Coverciano, di fronte al celebre centro sportivo, troviamo la Trattoria Osvaldo. Anche qui è la Fiorentina a farla da padrone, servita in un’atmosfera conviviale e in perfetto stile informale toscano. Se siamo in cerca di autografi e selfie è il luogo ideale. Ogni giorno Osvaldo cucina per sportivi, vip e stelle dello spettacolo.

Approfondimento

Ecco le 3 tappe perfette per un weekend di ottobre all’insegna del gusto e della magia