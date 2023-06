Cerchi la location per un matrimonio da favola? Ecco castelli e ville scelti dai vip

Ogni anno in alcuni periodi fioccano gli inviti per matrimoni di parenti e amici. Si cerca subito di organizzarsi e comprare vestiti, scarpe e accessori per fare bella figura. Se invece siamo noi a sposarci è bene stilare per tempo l’elenco di tutto ciò che è necessario. Per quanto riguarda la location, scopriamone alcune bellissime legate a dei nomi famosi.

Uno dei giorni più belli e indimenticabili della vita di solito è quello del matrimonio. Nozze religiose o civili legano in modo più forte e pubblico due persone che si amano. Quando si riceve l’invito a partecipare al rito pensiamo a cosa indossare. Un altro impegno è quello della ricerca del regalo adatto se manca una lista ufficiale. Altri invece preferiscono il regalo in busta. Per chi si sposa, invece, l’elenco delle cose da preparare è molto più lungo.

Come organizzare l’evento?

Per fare in modo che tutto fili liscio ci si potrebbe affidare a un wedding planner. Se vogliamo risparmiare, facciamoci aiutare da persone amiche, affidabili e competenti. Tra le cose più importanti a cui pensare figurano:

gli abiti degli sposi ;

; trucco e acconciatura ;

; automobile ;

; fedi nuziali ;

; bouquet e addobbi floreali;

e addobbi floreali; bomboniere ;

; viaggio di nozze ;

; servizio fotografico.

Per evitare spese eccessive, si possono confezionare a casa le bomboniere. Un altro modo consiste nel farsi prestare una bella auto. All’elenco dovremmo aggiungere dell’altro. Ricordiamo soprattutto la location del matrimonio e la sala ricevimenti.

Cerchi la location per un matrimonio da favola? Fatti ispirare da nozze famose

Cercare un posto bello per sposarsi è abbastanza facile in Italia. Ci sono località incantevoli da Nord a Sud scelte a volte da personaggi di spicco. Le Isole borromee, ad esempio, sul Lago Maggiore, hanno fatto da location per molti matrimoni. Tra tanti ricordiamo quello di Lavinia Borromeo e John Elkann nel 2004. Qualche anno dopo, nel 2015, su un isolotto dello stesso lago, si sono sposati Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi.

George Clooney e Amal Alamuddin hanno pronunciato il loro “sì” a Venezia. Il posto meraviglioso scelto nel 2014 è stato Palazzo Papadopoli sul Canal Grande.

Per quanto riguarda invece il Castello Orsini-Odescalchi ha visto unirsi in matrimonio molte coppie famose. Ricordiamo Tom Cruise e Katie Holmes, Isabella Rossellini e Martin Scorsese. In questa location sul Lago di Bracciano celebrarono le loro nozze anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nel 1998.

Se cerchi la location per un matrimonio da favola tra tante altre c’è anche Noto in Sicilia, il cui barocco è Patrimonio UNESCO. Nelle vicinanze si sono celebrati alcuni matrimoni importanti. Pensiamo ad esempio a quello tra Chiara Ferragni e Fedez in un country hotel. Infine, Alena Seredova e Alessandro Nasi, dopo la cerimonia nel comune di Noto hanno festeggiato in una country house.