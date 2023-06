Appartamento in vendita a soli 40.000 euro in questo bellissimo borgo medievale, vicino a un lago e dove è nato Marco Mengoni

Ci sono persone che hanno la fortuna di disporre molti euro da investire e questo è il momento per farlo. Alcuni proprietari vendono le proprie case e chi può fa bene a comprarle, magari ad un prezzo interessante. E se è vero che in città come Milano tutto è aumentato, ci sono borghi dove si può acquistare a un prezzo competitivo

Controllare gli immobili in vendita, sui siti specializzati, è sempre una scelta giusta da fare. Magari, senza volerlo, ci imbattiamo in una casa della quale ci innamoriamo, venduta ad un prezzo interessante. Del resto, sono veramente tante le occasioni che ci vengono offerte, alcune davvero a buon prezzo.

Ad esempio, di recente, sul sito di Proiezioni di Borsa, abbiamo pubblicato alcuni annunci. Come la villa, in vendita a meno di 50mila euro, in un borgo storico con castello. Così come l’appartamento da 50.000 euro messo in vendita in un’isola italiana, famosa per le sue terme. Insomma, le occasioni non mancano certo, come l’appartamento in vendita a soli 40.000 euro in questo borgo medievale, premiato, quest’anno, come il più bello. E dove è nato Marco Mengoni.

La casa è in vendita in questa località premiata come Borgo dei Borghi

Chi ama Mengoni sa qual è il suo paese natale, nel Lazio. Per gli altri, ve lo diciamo noi. Si tratta di Ronciglione, in provincia di Viterbo, che, nel 2023, è stato eletto Borgo dei Borghi. Si trova ad un’ora da Roma, questo splendido borgo medievale che ti immerge in atmosfere di altri tempi.

Ebbene, su Homepal è in vendita questo appartamento a 40.000 euro. Si trova a piano terra, ristrutturato da meno di cinque anni ed anche ammobiliato. In pratica, lo comprate e ci potete entrare subito.

Appartamento in vendita a soli 40.000 euro. Ecco tutte le sue caratteristiche

Si trova in via Antonio Gramsci e, secondo l’annuncio, al quale vi rimandiamo e che noi copiamo pari pari, ha i seguenti vani. È composto da cucina, camera, bagno, terrazzo perimetrale. Lo si trova lungo la circonvallazione, direzione Lago di Vico. A pochi chilometri da questa attrattiva naturale.

La casa è libera subito e il prezzo di 40mila euro è anche trattabile. La cosa che va specificata, però, è che si tratta di un miniappartamento di 34 metri quadri. Il 37% del vicinato, secondo il sito, è tra i 35 e i 59 anni. Sono disponibili, sempre sul sito, delle foto.