Con il prezzo del petrolio che è ritornato prepotentemente sotto i 70 $ e si avvicina pericolosamente ai supporti citati nel nostro report settimanale, ci sono stati due titoli del settore petrolifero che hanno reagito in maniera opposta all’andamento delle quotazioni. ENI, infatti, è stato tra i peggiori nel listino delle Blue Chip, mentre Saras ha guadagnato oltre il 6% registrando il maggiore rialzo tra le 100 aziende a più elevata capitalizzazione. A questo punto tra le migliori e le peggiori azioni del settore petrolifero quale preferire?

Le azioni del cane a sei zampe continuano a stentare in un movimento laterale in corso da molte settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 27 giugno a quota 12,746 €, in ribasso dell’1,48% rispetto alla seduta precedente.

Le ultime settimane hanno visto le quotazioni del cane a sei zampe muoversi all’interno di un trading range sempre più stretto e individuato dai livelli 12,83 € e 13,06 €. Solo oltre questi livelli potrebbe riprendere con forza un movimento direzionale che in figura è indicato dalla linea continua (tendenza rialzista) e dalla linea tratteggiata (tendenza ribassista).

L’assenza completa di direzionalità è certificata dagli indicatori che sono completamente piatti e che al momento non sono in grado di fornire alcuna indicazione. L’approccio, migliore, quindi, potrebbe essere quello di attendere la rottura dei livelli indicati in modo da evitare falsi segnali. Da notare che con la seduta de 27 giugno il livello inferiore è stato rotto, ma è meglio attendere conferme.

Le migliori e le peggiori azioni del settore petrolifero è difficile dire quale preferire: il caso Saras. Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 27 giugno in rialzo del 6,24% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,1235 €.

Sono ormai molte sedute che le quotazioni si stanno muovendo in prossimità del livello in area 1,132 €. Nelle poche fughe al ribasso, poi, il supporto in area 1,05 € sta brillantemente tenendo alle pressioni ribassiste.

A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe favorire una ripresa della direzionalità.

