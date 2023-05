Tre le società quotate con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro e controvalore scambiato giornaliero superiore a 1 milioni di euro, 3 big come Iveco Group, FinecoBank e Prysmian hanno guidato i ribassi sul Ftse Mib. A volte, però, i ribassi possono essere opportunità per acquistare a prezzi convenienti azioni dalle elevate potenzialità. Quale tra le peggiori azioni della settimana potrebbe offrire opportunità di guadagno?

Quale tra le peggiori azioni della settimana potrebbe offrire opportunità di guadagno? Iveco Group è vicino a supporti importanti

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 7,346 €, in ribasso del 2,05% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il tracollo seguito alla pubblicazione degli ottimi conti trimestrali, la discesa del titolo è continuata e si avvia a raggiungere la massima estensione ribassista in area 6,647 €. Su questo livello potrebbe concretizzarsi un’interessante occasione di acquisto. Il titolo, infatti, presenta una notevole sottovalutazione e il primo trimestre del 2023 ha mostrato ottimi risultati.

Una chiaro segnale rialzista potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 7,698 €.

Tutti gli indicatori sul titolo Iveco Group sono impostati al ribasso-proiezionidiborsa.it

Uno dei peggiori titoli del settore bancario da inizio anno non accenna a riprendersi: cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane?

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 12,70 €, in rialzo dell’1,68% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Dopo cinque settimane di fila in ribasso (una sequenza del genere non si vedeva dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia), le quotazioni hanno rotto il primo ostacolo lungo il percorso ribassista che porta all’obiettivo più probabile in area 9,825 €. Questo livello potrebbe essere un buon punto di ingresso al rialzo visto che già in passato aveva frenato la discesa delle quotazioni.

Nell’immediato un segnale di rialzo potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 13,032 €.

Prysmian si muove in prossimità dei massimi storici e ogni momento potrebbe essere quello buono per partire al rialzo

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 35,36 €, in ribasso dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.

Tra i peggiori titoli della settimana Prysmian è quello più vicino ai massimi storici. D’altra parte, il titolo presenta tanti punti di forza che lo rendono uno dei più interessanti di Piazza Affari. La possibile discesa fino in area 33,44 €, quindi, potrebbe essere un’ottima occasione per entrare sul titolo.

La rottura di questo livello in chiusura di settimana, invece, potrebbe aprire le porte a una continuazione della discesa verso gli obiettivi indicati in figura.