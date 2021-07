Prepararsi per partire per le vacanze estive ci mette subito la carica. Già solo il pensiero che dopo poco tempo ci troveremo sulla spiaggia a rilassarci è esaltante. Siamo lì a cercare nell’armadio i capi da mettere in valigia, le scarpe comode e quelle più eleganti.

Ma arriva il fatidico momento in cui dobbiamo preparare il beauty. E sappiamo bene che non possiamo portarci dietro tutti i nostri trucchi e creme. Serve fare una selezione altrimenti rischiamo di far scoppiare la valigia. O peggio, di superare il limite di prodotti liquidi che possiamo portare nel bagaglio a mano. Ma non c’è da preoccuparsi, oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa svelerà quali sono le cose che non possono proprio mancare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Non dimentichiamoci delle cose fondamentali

Prima di tutto, soprattutto se partiamo per un viaggio all’estero, ricordiamoci del kit di medicine. Bisogna essere sempre pronti ad ogni evenienza. Per evitare di ritrovarci a spiegare cosa ci serve in una farmacia in cui non parlano la nostra lingua. Ma non solo, in valigia dobbiamo portare anche altre cose fondamentali. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “6 cose che non devono assolutamente mancare nella nostra valigia quando ci prepariamo per un viaggio.”

Ecco 5 cose che non possono assolutamente mancare nel nostro beauty da viaggio

Ma occupiamoci del beauty, vediamo quali prodotti ci svolteranno la vacanza. Prima di tutto pensiamo al profumo. Una goccia di profumo è sempre indispensabile, anche d’estate. Scegliamo una fragranza leggera e floreale in una confezione da 30 ml.

Passiamo poi allo spray fissante per il make-up. Indispensabile per non far rovinare il trucco con il caldo afoso. Compriamo un formato da viaggio per praticità.

Sempre per il make-up non dobbiamo assolutamente dimenticare 2 prodotti utilissimi. L’illuminante e un rossetto. Anche per un trucco naturale non possiamo rinunciare a questi due prodotti. L’illuminante servirà ad esaltare la nostra splendida abbronzatura. Il rossetto a delineare le labbra, ma possiamo usarlo anche come blush sfumandolo sugli zigomi. Scegliamolo sui toni del rosato.

Per finire non dimentichiamo lo smalto! I sassolini della spiaggia faranno saltare quasi sicuramente lo smalto ai nostri piedi. E dovremo sicuramente ritoccarlo. Scegliamo la tonalità che preferiamo.

Ed ecco 5 cose che non possono assolutamente mancare nel nostro beauty da viaggio. Un consiglio, portiamo anche un paio di maschere idratanti. Per rigenerare la pelle dopo tutta l’esposizione al sole.