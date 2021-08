La TV è, ormai da tempo, un oggetto immancabile in ogni casa. Con misure sempre più grandi e design sempre più ricercati, quest’oggetto è diventato il fulcro di ogni salotto o soggiorno. Non più un oggetto utile a cui trovare la giusta collocazione, ma l’elemento centrale attorno a cui sviluppare il resto dell’arredamento. Non di rado, infatti, prima di arredare un soggiorno, si cerca di capire innanzitutto quale sarà la sistemazione della TV. Per offrire un aiuto in questa scelta, questo articolo propone delle fantastiche idee low cost per creare un mobile per TV fai da te.

Si tratta di idee che consentiranno di trovare una soluzione economica ed originale per la sistemazione della TV. Con oggetti di riciclo e vecchi mobili in disuso sarà possibile dare un tocco di personalità alla casa!

Ecco delle fantastiche idee low cost per creare un mobile per TV fai da te

Mobile per TV con cavalletto da pittura. Un’idea semplice ed elegante allo stesso tempo, anche se poco indicata per TV troppo grandi o pesanti.

Mobile per TV con una vecchia porta. Una vecchia porta poggiata su dei cavalletti in legno potrebbe essere una soluzione perfetta. Ancora meglio se la porta presenta i segni del tempo. L’effetto sarà sorprendente.

Mobile per TV con i pallet. I pallet sono estremamente semplici da trovare e spesso non serve neppure acquistarli. Con un paio di pallet è possibile costruire un comodo scaffale su cui poggiare la TV. In alternativa, è possibile fissarne uno alla parete ed utilizzarlo come mensola porta TV.

Mensola in legno. Per quanto possa sembrare banale, la mensola è una soluzione assolutamente low cost e facile da realizzare. Inoltre, è poco ingombrante e facile da pulire.

Infine, due ultime idee davvero semplici ma dall’effetto assicurato

Mobile per TV con tavole e cassette della frutta. Probabilmente, l’idea più semplice da realizzare. Non serviranno chiodi o tasselli, ma solo delle tavole da riciclo e delle cassette della frutta. In alternativa, è possibile utilizzare anche dei mattoni o dei blocchetti di cemento. Basterà poggiare le tavole sulle cassette della frutta. Inoltre, sarà possibile costruire anche più ripiani, creando una sorta di parete attrezzata.

Mobile per TV con un vecchio baule. Un vecchio baule è un oggetto molto diffuso ed economico che spesso si trova già in casa. Un’ottima idea potrebbe essere quella di montare delle piccole rotelle sul fondo.

Approfondimento

Cinque idee originali per una testiera del letto fai-da-te.