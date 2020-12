Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I jeans sono i nostri migliori amici ma spesso trovarne un paio dal fit perfetto risulta impossibile. Sicuramente si tratta di un capo versatile e comodo fondamentale per salvare il look nelle occasioni più disparate.

Quando si acquista un paio di jeans in negozio si dovrebbe sempre provare per capire se si tratta del modello giusto per la propria fisicità. Accade, però, che a volte si acquisti in negozi online. O che per la fretta non si provino i capi.

Soltanto una volta tornati a casa ci si accorgerà che non sono perfetti. Troppo larghi, troppo stretti, larghi sulla vita e stretti sui fianchi, sono alcuni dei difetti che potrebbero manifestarsi in un paio di jeans. In questo articolo si tratterà del problema più comune: i jeans troppo stretti.

Ecco dei semplici trucchi per allargare i jeans senza spendere soldi.

Gli squat

Prima di indossare i jeans bisognerà metterli a lavare, successivamente bisognerà indossarli ancora umidi. Dopo averli indossati provare a fare degli squat, così facendo il tessuto diventerà più morbido e tenderà ad allargarsi.

Nel caso in cui i jeans fossero solo leggermente stretti sarà possibile allargarli facendo squat anche senza averli precedentemente passati in lavatrice. Infatti, anche da asciutti, i jeans tenderanno ad allargarsi.

Nella vasca

È poi possibile allargare i jeans indossandoli mentre si fa il bagno. Dopo aver riempito la vasca con acqua tiepida bisognerà immergersi con i jeans indossati.

Sarà necessario fare passare una ventina di minuti prima di cominciare a sentire il tessuto che si allenta. A questo punto bisognerà cominciare a strattonare in jeans per circa un quarto d’ora, insistendo principalmente sui punti che si vuole maggiormente allargare.

Passato il tempo necessario, i jeans dovranno asciugarsi indossati per riuscire a modellarsi meglio al corpo. Si consiglia di fare qualche esercizio, tipo affondi o squat, con i jeans indossati per rendere il tessuto più confortevole.

Ferro da stiro

Un trucco ancora diverso per allargare i jeans senza spendere soldi è quello di utilizzare un ferro da stiro, anche qui dopo averli lavati e averli fatti asciugare.

Il jeans, ancora umido, andrà steso sull’asse da stiro e si dovrà passare il ferro sui punti che si vogliono maggiormente allargare come vita o cosce. In ogni caso sarà importantissimo ricordarsi di non afferrare mai i passanti della cintura per tirare sù i jeans, potrebbero strapparsi squarciando il tessuto.