Natale porta con sé una domanda capace di mettere in crisi anche gli appassionati di shopping più scatenati. È sempre difficile trovare un bel regalo, qualcosa che accontenti tutti. In particolare la sezione tech delle offerte disponibili offre una scelta enorme e spesso, se non si è esperti o non si sa quello che si desidera, ci si può trovare persi.

Per fortuna ci sono alcune scelte sempre valide, soprattutto nell’ambito della tecnologia e della domotica, con le quali si può far felici anche i membri più esigenti della famiglia. Dall’adolescente appassionato di serie tv alla nonna che ama passare il pomeriggio a fare giardinaggio.

I regali tecnologici più belli che saranno utili a tutta la famiglia

Un’idea regalo intramontabile può essere un dispositivo per lo streaming in salotto. In commercio ce ne sono diversi e per tutte le tasche e i gusti, ma di fondo la scelta si riduce a due: la Fire Stick di Amazon e il Chromecast di Google. Entrambi si collegano anche a TV più datate e permettono di accedere a una vasta gamma di servizi streaming come Netflix, Prime e Disney+. Non mancheranno Dazn e NowTv per gli appassionati di sport, con pacchetti appositi.

Anche il film più bello del mondo diventa inguardabile se non c’è un buon audio a supportarne la visione. E allora, perché non acquistare un altoparlante Bluetooth? Molte TV moderne supportano questa tecnologia, come anche le varie stick per lo streaming. Con poche decine di euro se ne può acquistare uno potente e anche bello da vedere per tenerlo in salotto e migliorare la nostra esperienza audio.

Altre idee

I regali tecnologici più belli che saranno utili a tutta la famiglia non finiscono qui.

Si può regalare un sistema di luci smart, che siano strisce led o lampade/lampadine intelligenti. Sono facili da gestire tramite app dedicata, salvano il portafogli e ce ne sono in commercio anche di molto belle ed eleganti. Un modo intelligente di stare al passo con i tempi facendo però un regalo intramontabile e utile.