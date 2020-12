Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con le feste alle porte, è inevitabile pensare al menù per allietare le nostre famiglie. Ovviamente il menù include anche il dolce. C’è chi opta per dolci da fare in casa e chi per il più classico tra i dolci natalizi, ovvero il panettone. Per i più golosi, oggi vogliamo proporre una crema irresistibile per farcire il panettone a Natale.

Ingredienti

un panettone;

fettine d’arancia;

grappolini di ribes.

Per la crema

800 ml. di latte intero;

2 cucchiai di miele;

150 gr. di zucchero;

1 baccello di vaniglia,

80 gr. di amido di mais;

400 ml. dipanna fresca.

Preparazione

Estrarre i semi dal baccello di vaniglia ed unirli a 600 ml. di latte e allo zucchero. Far sciogliere quest’ultimo a fuoco lento mescolando continuamente. Aggiungere al latte freddo rimasto (200 ml.) l’amido di mais setacciato per evitare che si formino grumi e mescolare con una frusta. Una volta sciolto l’amido, unire il latte caldo con quello freddo e mescolare. Unire il miele e mescolare finché la crema si sarà addensata. La procedura dovrebbe richiedere all’incirca 5 minuti.

Una volta che la crema si sarà addensata, toglierla dal pentolino e trasferirla in una ciotola. Coprirla con pellicola trasparente e una volta raffreddata, metterla in frigorifero lasciandola riposare per 4 ore. Riprendere la crema con lo sbattitore elettrico. A parte, montare la panna fredda a neve ferma e unirla alla crema di latte mescolando con una spatola dal basso verso l’alto.

Farcitura

Tagliare il panettone alla base della cupola, svuotare l’interno con un coltello lasciando circa due centimetri dal bordo. Questo farà sì che, una volta farcito, il ripieno non fuoriesca. Estrarre l’impasto e ricavarne due dischi di circa un centimetro e mezzo. A questo punto, mettere nel panettone un terzo della crema di latte aiutandosi con una spatola e appoggiare sopra il primo disco. Ripetere l’operazione mettendo un altro terzo di crema e coprendo con l’ultimo disco rimasto. Con l’ultimo terzo di crema rimasta, riempire un sac à poche e guarnire con dei ciuffetti di crema. Fare riposare nel frigorifero.

Spennellare un paio di cucchiai di miele sulla copertura del panettone per poter così decorare con la frutta: dare spazio alla fantasia! Comporre il panettone, cospargere la sommità di zucchero a velo e servire a fette. Con una crema irresistibile per farcire il panettone a Natale, l’effetto wow è assicurato!

