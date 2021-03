Diciamoci tranquillamente la verità: siamo veramente stufi di vederci privati della nostra libertà. Senza contare gli aspetti più terribili di questa pandemia: le morti e la crisi economica. Ecco dagli USA la pillola che forse potrebbe davvero dare una svolta alla lotta al Covid 19, avvicinando la fine di un incubo. Al momento in cui scriviamo la stanno sperimentando due aziende farmaceutiche: Premas Biotech e Oramed. E, stando ai “rumors”, gli effetti sembrerebbero davvero incoraggianti. Vediamo assieme ai nostri Esperti di cosa si tratta e perché è l’ennesima speranza a cui legarsi.

Sull’onda del successo di Israele

Ancora una volta Israele ha mostrato a tutto il mondo cosa voglia dire agire velocemente, senza perdersi in chiacchiere e burocrazia. In pochissimo tempo, infatti, tutta la popolazione ha ricevuto il vaccino e sta tornando alla vita normale. Diciamo questo perché, proprio Oramed, una delle due aziende coinvolte, ha capitale israeliano e non solo americano. Come dicevamo, secondo numerose fonti, la pillola sarebbe in grado di produrre tutti gli anticorpi. Con una sola assunzione.

Una pillola anti-pandemia da tenere in frigo

Ecco dagli USA la pillola che forse potrebbe davvero dare una svolta alla lotta al Covid 19 e va in frigorifero. Uno dei problemi riscontrati nella distribuzione degli attuali sieri è proprio quello della conservazione. Servono celle con temperature ampiamente sottozero. E, questo è un problema. La pillola in questione, invece, si presta a stare in un frigorifero di casa. Davvero rivoluzionaria.

Abbatte le proteine strutturali

Finora la sperimentazione sta confortando gli scienziati e i ricercatori, perché in grado di abbattere le proteine strutturali del virus. Invece, gli attuali vaccini si limiterebbero a contrastarne solo una parte. Ed ecco spiegato il perché della psicosi delle varianti inglesi e brasiliana. Nel momento in cui scriviamo la sperimentazione è ancora in fase di conclusione in laboratorio. Per procedere sugli umani potrebbero volerci dei mesi, ma, a questo punto, speriamo anche in questa pillola innovativa!

