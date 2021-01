Uno dei lati positivi del dover portare la mascherina è sicuramente la protezione delle labbra dal freddo. Ma purtroppo non sempre è efficace. Infatti chi soffre di secchezza non si salva facilmente neanche adesso. E la cosa peggiore è ritrovarsi senza un burrocacao per reidratare le labbra. Cosa fare se non si ha un burrocacao a portata di mano?

Il burrocacao ha un effetto emolliente e nutritivo sulle labbra. Un vero alleato di chi soffre di labbra secche e screpolate. E più si usa più è facile finirlo senza accorgersene. Ebbene in ogni casa si possono trovare dei sostituti efficacissimi. Da usare come ultima risorsa quando si resta a secco di burrocacao.

Ecco cosa usare per idratare le labbra quando il burrocacao è finito

Tra i prodotti facilmente reperibili in ogni casa c’è sicuramente il burro. Esatto, il burro da cucina è un ottimo emolliente, nonché protegge le labbra dal freddo. Certo non il prodotto più comodo e profumato da usare. Ma sicuramente un sostituto d’emergenza.

Poi abbiamo gli oli vegetali. In primis l’olio d’oliva che di certo non manca in nessuna casa. Ma ancora meglio l’olio di cocco o di mandorla. Questi ultimi due sono tra i principali ingredienti di tante creme idratanti. Renderanno le labbra morbide.

Se poi stiamo parlando di labbra molto screpolate, con tanti taglietti, bisogna optare per altro. Il miele è un fedele alleato, e probabilmente facile da reperire in casa. Grazie alle sue proprietà cicatrizzanti e antibatteriche ripara i danni del freddo. Come anche il gel d’aloe vera. Anche se è più difficile averlo a disposizione.

E in ultimo il burro di karité. Un altro ingredienti con cui si realizzano creme emollienti. Mi raccomando se si ha in casa controllare bene la composizione. Se contiene altre profumazioni, queste potrebbero dar fastidio sulle labbra. E provocare bruciore.

E quindi, ecco cosa usare per idratare le labbra quando il burrocacao è finito. Per salvare le nostre labbra ci sono molte alternative. Se poi si vuole, si può provare a realizzare un burrocacao fai da te.