I brownies al cioccolato sono un dolce americano che ha preso piede anche nel resto del mondo. Ma altro non sono che dei quadratini di torta al cioccolato pronti da mangiare. La loro particolarità è che devono essere poco unti, così da poter essere consumati ovunque.

Gustosi e leggerissimi brownies alle nocciole senza uova

Questa versione dei brownies è adatta a tutti. Infatti non contengono né latte vaccino, né uova, né burro. Quindi si possono preparare anche per gli amici vegani!

Ingredienti per 4 persone

100gr di cioccolato fondente;

30gr di gocce di cioccolato;

150ml di latte di cocco;

70gr di farina di cocco;

15gr di farina di semi di lino (o avena);

30gr di amido di mais;

60gr di zucchero;

20gr di nocciole tostate;

20gr di cocco fresco (opzionale);

Mezza bustina di lievito per dolci;

Un po’ di bicarbonato;

Olio extravergine d’oliva;

Un po’ di sale.

Procedimento

Prima di tutto tritiamo le nocciole. E a parte il cioccolato fondente. Se le nocciole non sono già tostate, basterà qualche minuto in una padella ben calda. Se aggiungiamo il cocco fresco, lo tagliamo a fettine sottili. Prendiamo un pentolino e portiamo a bollore il latte di cocco. Quando sarà ben caldo lo togliamo dai fornelli e trasferiamo in un’altra ciotola. Ora andremo ad aggiungerci il cioccolato tritato, la farina di semi di lino (o avena) e mescoliamo. Continuiamo finché il cioccolato non si sarà completamente sciolto.

Ora aggiungiamo lo zucchero e un cucchiaio abbondante di olio. Se preferiamo un dolcificante più naturale, si può ridurre lo zucchero e aggiungere del miele. Continuiamo a mescolare e amalgamare il tutto e lasciamo da parte per 5 minuti. Prendiamo un’altra ciotola e uniamo la farina di cocco, l’amido, mezzo cucchiaino di bicarbonato e il lievito. Mescoliamoli così si mischieranno bene.

Continuiamo unendo i due composti. La crema al cioccolato nella ciotola con il mix di farina. Usiamo una spatola e amalgamiamo bene il tutto. Quando il composto sarà omogeneo aggiungiamo le gocce di cioccolato. E prendiamo una teglia, foderata di carta da forno. Una teglia da 20 centimetri è sufficiente.

Stendiamo l’impasto. E finiamo cospargendo il tutto con le nocciole tritate e le fette di cocco fresco. Inforniamo a 180° gradi per 25minuti. Una volta pronto, tagliamo in quadratini i nostri brownies e serviamoli.

Ed ecco dei gustosi e leggerissimi brownies alle nocciole senza uova. Ideali per una merenda golosa e veloce. Si possono preparare con calma e utilizzare per diversi giorni. Visto che si mantengono benissimo.

Approfondimento

