In questo articolo vi spieghiamo il burrocacao fatto in casa, come prepararlo senza additivi chimici. In concomitanza con l’estate, le nostre labbra diventano particolarmente sensibili ai raggi solari e soffrono in modo significativo per l’esposizione diretta al sole. Inoltre, molti scienziati considerano la parte esterna della bocca come un elemento principale, quando si cerca di determinare il carattere e la personalità di un qualcuno.

Prendersi cura delle nostre labbra è importante

Oggi, abbiamo scelto per voi due semplici ricette per creare il vostro burrocacao fatto in casa, con ingredienti e materie prime biologiche e naturali.

Cominciamo subito con un balsamo per le labbra idratante.

Occorrente:

1 cucchiaio di burro di karité

1 cucchiaio di burro di cacao bianco, prodotto reperibile nei supermercati o nelle pasticcerie

una goccia d’olio d’oliva o di olio di mandorle

Inserite in un pentolino il burro di karité e fatelo sciogliere a bagnomaria. Aggiungete l’olio d’oliva o se preferite l’olio alle mandorle e il burro di cacao bianco. Mescolate e amalgamate il composto.

Dopo averlo fatto raffreddare, versate la miscela di burro e olio in un vasetto di vetro e lasciatelo in frigo per 24 ore.

Basta davvero poco prodotto, utilizzato mattina e sera, a rendere le vostre labbra lisce come seta.

Altra ricetta che, ultimamente impazza sul web, è quella del burrocacao per rimpolpare e rinvigorire

Ingredienti:

1 cucchiaio di burro di karité

1 cucchiaio di cera d’api, reperibile in erboristeria.

1/2 cucchiaio di olio di mandorle o burro di cocco

2 gocce di olio essenziale a vostra scelta

Anche per questa ricetta, bisogna riscaldare a bagnomaria, la cera d’api e il burro di karité. Inserire, poi, gli altri ingredienti e mescolare per bene.

Dopo qualche minuto, il composto sarà pronto per essere versato in un vasetto di vetro e lasciato in frigo per 24 ore.

Come conservare il burrocacao fatto in casa

Entrambe le ricette proposte non prevedono l’aggiunta di conservanti, per cui è opportuno conservare il prodotto al massimo fino a 6 giorni.

