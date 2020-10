Il pollo è sempre più spesso sulle nostre tavole. Si tratta, infatti, di un tipo di carne che, bene o male, riesce a soddisfare i gusti di tutta la famiglia. Inoltre, è consigliatissimo per le diete. Sappiamo bene, infatti, quanto le calorie che contiene possano aiutarci a seguire un regime alimentare ottimo per mantenere la forma. Ma molto spesso il pollo è oggetto di falsi miti. E queste leggende non rendono per nulla gloria alle proprietà benefiche che questo alimento apporta al nostro organismo. E noi del team di ProiezionidiBorsa siamo qui per esportele. Ecco cosa succede alla tua salute quando mangi spesso il pollo.

Mangiare spesso il pollo è una scelta sana?

A dispetto di quanto molti pensano, il pollo può essere un’ottima scelta per la nostra salute. A confermarlo l’associazione Nutrition Foundation of Italy. L’ente ha realizzato un Documento di consenso sul ruolo delle carni avicole. E ha esposto le proprietà benefiche delle carni bianche tra cui, appunto, il pollo. Ed è un’ottima alternativa alla carne rossa, nonostante quest’ultima sia la preferita dei consumatori.

Ma le cose, con un po’ di informazione in più, potrebbero cambiare. Infatti, cerchiamo di capire perché il pollo può farci così bene. Ecco cosa succede alla tua salute quando mangi spesso il pollo.

I benefici del pollo

Per iniziare, questa carne è decisamente più magra rispetto a quella rossa. Questo per un apporto minore di grassi al suo interno. Inoltre, i grassi che contiene sono per lo più monosaturi e polinsaturi. Si sta parlando, quindi, di omega-3 e 6, perciò grassi buoni.

La Nutrition Foundation of Italy, inoltre, espone un dato davvero interessante. Questo ha catturato l’attenzione di molti. Pare, infatti, che mangiare carne bianca al posto della rossa, possa prevenire il rischio di infarto. E, per ultimo ma non meno importa, il consumo di pollo aiuterebbe anche a prevenire il tumore all’esofago!

