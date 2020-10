Uscire da scuola e venire accolti con una bella fetta di torta appena sfornata. Quando si è bambini, non c’è proprio niente di meglio. E, infatti, i tuoi figli saranno sicuramente golosi di dolci fatti in casa, una valida alternativa alle merendine confezionate. Ma sei sicura che crostate e ciambelloni siano una scelta salutare? Se per merenda prepari i dolci fatti in casa stai attenta a questo errore.

Sapresti indovinare quanto pesa una fetta di torta?

Se per merenda prepari i dolci fatti in casa stai attenta a questo errore: esagerare con le porzioni. Se tagli fette troppo grosse, non sei in cattiva compagnia: la maggior parte delle mamme italiane offrono porzioni troppo abbondanti ai figli. È quanto emerso da uno studio realizzato da BVA Doxa – Unione Italiana Food, intitolato “La porzionatura nei dolci non confezionati per la merenda di mamme e bambini”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

Secondo la ricerca, infatti, la metà delle mamme non ha idea di quanto pesi una porzione di crostata o ciambellone fatto in casa. Tre mamme su dieci indicano un peso sbagliato, mentre solamente il 20% delle mamme conosce, più o meno, il peso esatto. Lo studio ha riguardato ben 600 donne con figli di età compresa fra i 5 e i 13 anni.

Occhio alle porzioni esagerate

Non conoscendo il peso della porzione, le mamme tendono, dunque, a esagerare. I dolci fatti in casa ci appaiono sicuramente come più salutari. È facile farsi prendere la mano e tagliare fette troppo grandi. Così, la maggior parte delle mamme italiane offrono ai figli fette di crostata da 100-120 grammi oppure porzioni di ciambellone da 90-120 grammi. Tali porzioni equivalgono a ben tre merendine. Ma non solo: una mamma su tre concede ai figli anche il bis!

I bambini finiscono così con l’assumere più calorie di quelle che apporterebbe una merendina confezionata. Le merendine, infatti, hanno un contenuto calorico medio di 157 kcal. Una porzione media di torta, invece, fornisce circa 317 kcal. Ben vengano quindi le torte fatte in casa, ma occhio alle fette esagerate.

Approfondimento

Le idee per una colazione salutare