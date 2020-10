Per questa stagione sono abolite le mezze misure. Si portano solo stivali corti al polpaccio oppure alti sopra il ginocchio, abbinati a minidress, minigonne e shorts. Vediamo con gli Esperti Moda di ProiezionidiBorsa, quali sono gli stili e i colori da indossare. L’ora di punta con gli stivali di tendenza diventa il nostro fashion time.

Il tronchetto da ufficio, comodo e morbido

Negli ambienti di lavoro, colori tranquilli e stili meno aggressivi che si può. Per la classica decolleté da taillleur non possiamo osare troppo in ufficio. Neanche uno degli straordinari tacchi scultura, a gancio e a piramide che quest’anno porterebbero lo sguardo sospetto dei capi sui nostri piedi. Per gli stivali vale lo stesso. Il classico tronchetto in pelle nera con tacco largo di 5 cm è la scelta ideale. Ma, sotto il tailleur pantalone, è perfetto anche il tronchetto da 7 cm color prugna. Per affrontare la pioggia, si può sostituire la decolleté con lo stivale classico di ecopelle, o camoscio nero, color tabacco. Col tacco bon ton però: 3 centimetri di confort e di stile.

Appena fuori dai luoghi di lavoro però, diamo spazio alla stravaganza e al colore. Stivali al polpaccio in camoscio nero punteggiati di cristalli luccicanti, fascianti la caviglia come un calzino, con o senza zip posteriore. Rallegrati da complicati patchwork: rosa, nero e pitone, oppure fucsia, nero e oro. Perfetto col jeans il tronchetto bianco a effetto marmo. Per la sera, si calza l’argento e il bronzo a mezzo polpaccio, con tacco sottile, spillo o texano.

Alti sopra il ginocchio e cosciali

Per chi non teme il freddo, gli stivali cosciali che richiedono, necessariamente, i cappotti spalancati. Già, per mostrare le gambe fasciate da leggins o i mini dress, le minigonne e gli shorts. Si portano in pelle ed ecopelle morbidissima, a punta decisa e tacco medio. Oppure con tacco sette e undici in vernice o nel nuovissimo bronzo spento. Se vi è piaciuto questo articolo, potete approfondire l’argomento con i tre stivali che risolvono l’inverno.