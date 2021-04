La banana è un frutto originario del Sud-Est Asiatico, molto conosciuto per la sua alta concentrazione di potassio e per il suo particolare sapore. Facile da consumare e da portare con sé al lavoro o da qualsiasi altra parte, tanti lo preferiscono ad altri frutti per la sua consistenza. Difatti, non richiede l’uso di posate ed è assolutamente adatta ai bambini piccoli e a chi ha difficoltà nella masticazione.

Ottima per la merenda o a colazione, la si utilizza anche per la preparazione di torte e dolci come il famoso banana bread. Si tratta di un pane dolce di origine americana, molto apprezzato per colazione o per la merenda pomeridiana.

Ma oltre alla sua consistenza ed al suo gusto speciale, questo frutto apporta incredibili benefici al nostro organismo, vediamo quali.

Ecco cosa succede al nostro corpo se mangiamo banane ogni settimana

In un precedente articolo (link qui) abbiamo visto gli strabilianti benefici di mangiare una banana al giorno. Oggi noi della Redazione aggiungeremo qualcosa a quanto già detto in precedenza, dal momento che questo frutto nasconde infinite risorse.

Per prima cosa, mangiare banane ogni settimana allevia la tensione muscolare e per questo si considera il frutto degli sportivi. Non soltanto in presenza di crampi o di particolare affaticamento muscolare, ma anche per prevenire l’insorgere di questi disturbi. E non è finita qui.

Probabilmente non tutti sanno che la banana è un’alleata dello stomaco. Grazie alla presenza di elettroliti, le banane aiutano a rimettere in sesto uno stomaco che potremmo definire “sottosopra”.

Inoltre, il basso contenuto di acido citrico ne fa un alimento perfetto in caso di reflusso gastrico o di acidità di stomaco.

Quando è preferibile mangiarle

Seppur non vi sia un momento prestabilito in cui consumarle, possiamo dire che sarebbe preferibile mangiare la banana la mattina o il pomeriggio. Durante la colazione o per uno spuntino, con il suo potere saziante ci permette di non arrivare affamati a pranzo e a cena.

Forza e stomaco protetto, ecco cosa succede se mangiamo banane ogni settimana, inventandoci sempre nuove ricette per far bene sia al corpo che al palato.