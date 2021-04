È inevitabile parlare di crema solare appena iniziano le belle giornate di primavera. Ma anche d’inverno se andiamo a sciare sappiamo benissimo che il sole riflesso sulla bianca neve ci può colorare velocemente il viso.

Anche in primavera spesso pensiamo che i raggi solari non siano così forti e invece dobbiamo fare attenzione. Soprattutto negli ultimi dieci anni e a causa dei gravi cambiamenti climatici, non possiamo permetterci di non proteggerci dalle radiazioni solari.

2 ricette per fare una crema per proteggersi dal sole con ingredienti naturali più uno segreto

In farmacia o anche nei supermercati si trovano decine di prodotti delle marche più svariate. Ma molti non si aspettano che una buona crema solare si può creare anche in casa, utilizzando ingredienti naturali.

Si tratta di una vera e propria ricetta che possiamo preparare con dei semplici ingredienti che tutti abbiamo nelle nostre cucine.

Olio, burro ed olii essenziali servono per preparare le 2 ricette per fare una crema per proteggersi dal sole con ingredienti naturali più uno segreto. L’ingrediente segreto che, possiamo trovare in farmacia o erboristeria, è l’ossido di zinco.

Naturale al 100%

Per la prima ricetta prepariamo una crema naturale al 100%:

a) un cucchiaio di cera d’api o soia;

b) 4 cucchiai di burro di karité;

c) 2 cucchiai di ossido di zinco senza nanoparticelle;

d) 4 cucchiai di olio di cocco o di oliva;

e) un cucchiaio di vitamina E.

Lozione solare

Con la seconda ricetta prepariamo, invece, una lozione solare. Ecco gli ingredienti:

a) 25 g di olio di oliva;

b) 40ml di olio di cocco;

c) 10 ml di olio di jojoba;

d) 10 g di burro di cacao;

e) 5 g di ossido di zinco senza nanoparticelle;

f) 5 g di cera d’api o di soia;

g)10 g di vitamina E.

In entrambi i casi bisogna far sciogliere gli oli, il burro con la cera senza portare a ebollizione. Prima si aggiunge l’ossido di zinco, poi l’estratto di vitamina E, infine mescolando si aggiunge dell’acqua filtrata quanto basta.

Queste quindi sono le 2 ricette per fare una crema per proteggersi dal sole con ingredienti naturali più uno segreto, ricordando di non esporsi al sole nelle ore più calde.