Alcuni di noi vengono da un periodo festivo trascorso alla grande, soprattutto in amore, con piacevoli sorprese sotto l’albero. Per altri, le feste sono filate lisce e anonime senza troppe emozioni. Ovviamente la fortuna in amore gira e rigira. Infatti, per 3 segni zodiacali, l’ultima parte del mese di gennaio coinciderà con una vera e propria rivincita nelle questioni di cuore.

Amore a gonfie vele per questi 3 segni zodiacali che finalmente faranno il botto nella seconda parte di gennaio

Pertanto, in amore l’oroscopo porterà novità interessanti per alcuni di noi. Nello specifico, durante la seconda parte del mese in corso Marte sorride alla Bilancia con un carico d’amore.

Siamo degli eterni romantici ma i nostri pensieri tornano sempre alle relazioni passate. Le coppie più affiatate non hanno trascorso un gennaio tranquillo: la freddezza con il partner ha preso il sopravvento nelle nostre relazioni. Ovviamente è solo un periodo di passaggio. Risplenderà il sole nella seconda metà del mese. Nella coppia proseguiamo a gonfie vele con Gemelli e Leone. Dal primo ci auguriamo che possa finalmente fare il grande passo, è il periodo giusto e non dobbiamo demordere. Con il Leone siamo in una relazione perfetta, a patto che ognuno stia al proprio posto. È proprio il partner ideale e riuscirà a guidarci e starci accanto nelle possibili difficoltà che possiamo incontrare lungo il nostro cammino.

Sintonia perfetta

L’accoppiata Marte-Venere continuerà a favorire i nati sotto il segno del Toro durante gli ultimi scampoli di questo mese. In coppia siamo in perfetta sintonia con il nostro partner. Tuttavia, desideriamo qualcosa in più. In generale dovremo comunque tentare di tenere a freno i nostri bollenti spiriti per non farci schiacciare dalla gelosia e dall’istinto.

Amore al top se il nostro partner è un Toro: abbiamo gli stessi gusti e gli stessi ritmi di vita. Relazione decisamente positiva anche con Vergine e Pesci. Con i primi l’intesa di coppia migliora giorno dopo giorno: il nostro partner ci soddisfa ed è molto premuroso. Con i secondi, riusciremo finalmente a lasciare da parte l’ostinazione che ci ha caratterizzati nelle ultime settimane.

Novità all’orizzonte

Anche per i Pesci saranno giorni interessanti: Venere incontrerà Marte e riusciremo finalmente a dichiarare i nostri sentimenti a lungo assopiti. Avremo l’occasione vera e propria durante l’ultima settimana di gennaio, quando riusciremo a dichiararci con la persona amata.

In coppia le intese vanno a gonfie vele con i Toro: abbiamo accanto il partner perfetto per creare qualcosa di serio e concreto. Lui ci dà stabilità, noi ci mettiamo un pizzico di fantasia. Intese al top anche con Bilancia e Capricorno. Con i primi siamo romantici e creativi: stiamo creando qualcosa di inossidabile e soprattutto di lunga durata. Con i secondi siamo tanto diversi ma altrettanto uguali. Dobbiamo lasciarci andare e se abbiamo intenzione di fare un passo importante, questo è il momento giusto.

