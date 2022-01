Sono queste le mete da visitare in Europa per vivere un’esperienza viaggio indimenticabile nel 2022 secondo gli esperti del settore

I viaggiatori sono sempre alla ricerca di nuove entusiasmanti mete da visitare per ampliare la loro esperienza di vita. Pandemia permettendo, infatti, siamo pronti a programmare le nostre vacanze in vista dell’estate, per un breve fine settimana in inverno o per la prossima primavera. Che sia una mini vacanza sulla neve o alla scoperta dei borghi incantati, l’importante è andare alla ricerca di posti nuovi e unici. Magari, possiamo affidarci ai consigli degli esperti. In tal senso, la prestigiosa rivista statunitense National Geographic ha stilato una classifica con le 25 mete da visitare nel 2022. Le mete sono suddivise in 5 categorie: avventura, cultura, natura, famiglia e sostenibilità. In quest’articolo andremo a vedere le zone da visitare in Europa.

Avventura e cultura

Se amiamo il fascino dell’avventura, possiamo visitare la ciclovia della Senna in Francia. Un meraviglioso percorso di 430 km che da Parigi si snoda verso il Nord. È un’avventura nell’avventura poiché lungo le 15 tappe possiamo imbatterci in differenti mete suggestive. Dalle rovine dell’Abbazia di Jumièges in Normandia alla dimora di Monet a Giverny.

Gli amanti dell’arte e della cultura non possono lasciarsi scappare la Capitale italiana della cultura 2022: l’Isola di Procida. In Europa, invece, potremmo fare un salto a Londra in Danemark Street: per apprezzare la meravigliosa strada simbolo del movimento punk-rock britannico. Un iconico pezzo di storia della musica mondiale in una via che, seppur ridisegnata dal tempo, conserva la magica atmosfera del passato.

Famiglia e natura

Destinazione ideale per i viaggi in famiglia è Granada in Spagna. Infatti, i mosaici, le forme e le simmetrie di colore tipici dell’Alhambra sono un’affascinante magia per lo sguardo curioso di grandi e piccini. Per un tuffo nella storia, invece, gli esperti consigliano una crociera sul Danubio. Tra castelli, borghi medievali e panorami fiabeschi in luoghi che narrano la storia europea. Sulla terra ferma non possiamo perdere il paesaggio della bassa Austria e la ruota panoramica di Vienna.

Gli amanti della natura incantata dovranno uscire fuori dai confini europei. Dai safari in Namibia alla rigogliosa natura australiana, dalla fauna tropicale in Belize ai ghiacci della Siberia russa, il Mondo offre interessanti soluzioni.

Se invece andiamo alla ricerca di mete con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, possiamo visitare Łódź in Polonia: Città del Cinema Unesco dal 2017. Questa città ha adottato nel corso degli ultimi anni diverse soluzioni ecologiche: è costituita da circa un terzo di aree completamente verdi. Destinazione affascinante è il Bacino della Ruhr in Germania: in passato nota soprattutto per la produzione mineraria di carbone e acciaio. Una valle da esplorare caratterizzata da diversi siti: suggestivo è lo spettacolo verde della natura con i numerosi percorsi per le passeggiate. Da non lasciarsi scappare l’ex miniera di carbone patrimonio dell’UNESCO –Zeche Zollverein– che offre ai visitatori una piscina all’aperto e una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Dunque, sono queste le mete da visitare in Europa per vivere un’esperienza viaggio indimenticabile nel 2022 secondo gli esperti del settore.

