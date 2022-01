Negli ultimi anni anche gli italiani hanno spalancato le porte della loro cucina a innumerevoli ingredienti, gusti e sapori provenienti dal lontano Oriente. Basti pensare al grande successo della cucina cinese, coreana o giapponese, o al fatto che ingredienti come la salsa di soia, il tofu o il seitan sono ormai diventati comunissimi anche da noi. Ma tra gli ingredienti che gli italiani fanno più fatica a interpretare e a utilizzare in cucina c’è il famoso miso.

Il miso, anch’esso un derivato della soia, è un condimento di origine giapponese, dal sapore tipicamente salato. Molti di noi lo conoscono unicamente come ingrediente del piatto che prende il suo nome: la zuppa di miso. Ma in realtà questo condimento è estremamente versatile, e in Oriente viene consumato in una grande quantità di piatti. Vediamone alcuni.

Non solo zuppa, ecco come preparare il miso in tre ricette semplicissime e salutari che faranno gioire il palato

L’uso principale del miso è indubbiamente come condimento di zuppe e minestre. Possiamo quindi utilizzarlo senza timore non soltanto nella zuppa di miso, ma anche aggiungerlo nelle normali zuppe e minestre della tradizione italiana per dare loro una nota di sapore in più. Ma se vogliamo sperimentare un po’ in cucina, come possiamo usare il miso? Non solo zuppa, ecco come preparare il miso in tre ricette semplicissime e salutari che faranno gioire il palato.

Melanzane alla piastra

Questa ricetta è semplicissima. Scegliamo preferibilmente le melanzane più sottili e allungate da cucinare sulla piastra. Prepariamo in una ciotola un condimento composto da miso, un cucchiaio di zucchero e sakè. Se non abbiamo il sakè va bene anche il vino bianco, oppure anche l’acqua. Mischiamo con attenzione fino a creare una pasta non troppo liquida. Mettiamo le melanzane sulla griglia e spennelliamo con il condimento.

Broccoli e fagioli al forno

Niente di meglio di un bel piatto profumato cotto al forno durante la stagione invernale. Per questa ricetta precuociamo i broccoli e i fagioli al vapore. Quando sono morbidi, disponiamoli su una teglia da forno. Nel frattempo, in un pentolino facciamo sciogliere del burro con un cucchiaio di miso, un cucchiaio di vino bianco, il succo di un limone e un cucchiaio di aceto di vino bianco. Cospargiamo sulle verdure disposte nella teglia e inforniamo per circa 20 minuti a 180 gradi. Guarniamo se lo desideriamo con semi di sesamo o cipolline verdi.

Toast di avocado e miso

Semplicissimo: in una ciotola schiacciamo un avocado ben maturo e aggiungiamo olio di oliva, un cucchiaino di miso, il succo di un limone e dei semi di sesamo. Mescoliamo bene e poi spalmiamo su un buon toast caldo. Ottimo anche per colazione. E se ci piace il toast con avocado, proviamo anche questa versione che sta conquistando i più giovani.