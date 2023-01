Ecco cosa può fare chi ha il nervo sciatico infiammato e soffre le pene dell’inferno!

La sciatica può avere diverse cause ma bisogna conoscere anche i molteplici ed efficaci rimedi per curarla.

Molti di noi quando soffrono di infiammazioni al nervo sciatico si chiedono come sia possibile che faccia male anche la gamba. Si pensa, infatti, che esso sia posizionato all’altezza della schiena e che, conseguentemente, debba provocare fastidi solo in quella zona. Ciò in quanto non tutti sanno che il nervo sciatico è il più lungo e grande del nostro corpo. Esso, infatti, parte dal midollo per arrivare fino al piede! La sua funziona è alquanto importante, in quanto gestisce il movimento e la sensibilità degli arti inferiori. Sicché, quando si infiamma, provoca un dolore costante, concentrato nella zona lombo sacrale, che va sotto il nome di sciatica. Si tratta di una patologia che può essere invalidante, soprattutto quando ostacola la capacità di movimento. Ma, vediamo quali sono i suoi principali sintomi e le cause, per poi arrivare ai consigli per contrastarla.

Sintomi e cause della sciatica

Per capire se soffriamo di sciatica, dobbiamo accertarci di riscontrare i seguenti sintomi. Anzitutto, quello più scontato e comune è ildolore lombare. Esso può manifestarsi sotto forma di scossa elettrica, che, talvolta, si estende ai glutei, alle gambe, fino ai piedi. Al dolore possono accompagnarsi altri sintomi, quali: debolezza muscolare, formicolio e sensazione di intorpidimento. Descritti i sintomi che sono abbastanza standard per questo tipo di patologia, veniamo alle possibili cause. La sciatica può avere diverse cause, come per esempio: diabete, sovrappeso, ernia del disco, artrosi, traumi e incidenti, sedentarietà.

Poi, ancora alla base di essa, ci possono essere le posture scorrette, la radicolite, la spondilolistesi, che si sostanzia in uno spostamento e deterioramento delle vertebre della zona lombare. A questo punto, soffermiamoci sui rimedi, cercando di illustrare cosa può fare chi ha il nervo sciatico infiammato. Ebbene, per prima cosa, se il dolore è troppo intenso e gli antinfiammatori non fanno effetto, occorre rivolgersi allo specialista. Normalmente questo prescrive esami quali: la radiografia, la risonanza magnetica e l’elettromiografia. Poi, prescrive la terapia farmacologica e/o fisioterapica.

Ecco cosa può fare chi ha il nervo sciatico infiammato: rimedi

Normalmente, per alleviare il dolore e rimettere in piedi il paziente, ai farmaci si associano altri rimedi. Tra le terapie consigliate abbiano anche la tecarterapia, ultrasuoni e la stimolazione elettrica detta Tens. Si tratta di macchinari che consentono di decontrarre la muscolatura a livello lombare, sfruttando il calore o la stimolazione. Normalmente, in seguito a dette sedute, si prescrive la fisiokinesiterapia, che consiste in trattamenti manipolativi, associati all’educazione posturale. Tutte queste tecniche possono aiutare chi soffre di nervo sciatico a vivere meglio.

Talvolta, la condizione di malessere dura per qualche giorno o per qualche settimana, risolvendosi, poi, spontaneamente. Altre volte, invece, soprattutto quando accompagnata da ulteriori patologie, quali le ernie discali è più persistente. In tal caso, quindi, si può valutare la possibilità dell’intervento chirurgico.