Il primo setup annuale scaduto il 17 gennaio ha portato alla fomazione di uno swing di minimo molto importante. Da quel livello potrebbe essere partito un movimento di lungo termine come preventivato dalle nostre previsioni. Se la view è corretta, proprio in un momento dove la situazione per le criptovalute a livello mondiale non sembra l’ideale, non tutti se l’aspettano ma ora il Bitcoin potrebbe esplodere al rialzo. Andiamo a spiegare il perchè.

Una rivoluzione industriale

Tutti i cambiamenti nella storia hanno portato a dei nuovi stili di vita e a nuove prospettive. Il cambiamento dal punto di vista economico porta spesso anche ad alcuni fallimenti, e in molti casi alla nascita di aziende che nel tempo potrebbero diventare leader. Nel settore delle criptovalute questo posto potrebbe essere preso proprio dal Bitcoin.

I grafici spesso non mentono

Nell’ultimo mese, dal nostro precedente articolo dove abbiamo calcolato i setup annuali, la criptovaluta è salita di circa il 18%. Oggi il prezzo segna 19.670,68 euro, dopo che da inizio anno è stato segnato il minimo a 15.390,30 e il massimo a 19.860,50.

Dove andranno i prezzi da ora in poi?

Nella scorsa settimana si è assistito a un forte movimento rialzista, e questo potrebbe essere da preludio a una forte accelerazione da ora in poi.

Il supporto di brevissimo è posto in area 18.902. L’obiettivo primo da raggiungere nei prossimi 12 mesi (o anche prima) potrebbe essere in area 26.000 e poi 31.000 euro. Ribadiamo che le nostre sono previsioni grafiche che potrebbero avverarsi o meno, e che potrebbero cambiare nel corso del tempo.

Non tutti se l’aspettano ma ora il Bitcoin potrebbe esplodere al rialzo. Boom!

I nostri oscillatori si stanno caricando di forza relativa e continuano a indicare che probabilmente a inizio gennaio è stato segnato un punto di inversione rialzista di “prim’ordine”. Probabilmente nei prossimi 5/6 giorni si potrebbe assistere a una fase laterale di riaccumulazione dei prezzi prima di iniziare un forte cammino fino al prossimo setup del 21 marzo.

Vedremo cosa accadrà.