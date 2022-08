In tanti stanno per andare in vacanza e vogliono sapere che giorni saranno. Tutti vorremmo che fossero spensierati, ma per molti non sarà così. Allora, andiamo a conoscere nel dettaglio l’oroscopo del fine settimana per ciascun segno zodiacale. Per l’Ariete saranno giorni di relax totale. Le vacanze, in arrivo per tanti, saranno il momento per fare anche il punto con la propria vita. Soprattutto, dovremo prendere decisioni importanti per l’autunno.

Non saranno giorni semplici per il Toro che è davanti ad un dubbio amletico in amore. Partire con il partner o da soli? Provare a ricucire o cambiare strada? Una scelta non facile, anche se le stelle propendono per la prima.

Problemi in famiglia per il Cancro, mentre sono da invidiare i single del Leone

I Gemelli sono in un periodo di grande esuberanza. Le imminenti ferie ci hanno caricato, ma attenzione a non esagerare. Chi ci sta vicino potrebbe non gradire troppo entusiasmo. Problemi in famiglia per il Cancro, soprattutto con i figli. Certe loro scelte vi sembrano inaccettabili, ma c’è il rischio di una rottura. A volte, saper dire di no costa, ma, come dice il famoso libro, i no aiutano a crescere.

Per i single del Leone sarà un agosto a tutto gas. Le occasioni per vivere qualche avventura galante non mancheranno. Il che non vuol dire che si concretizzeranno in flirt sicuri. Bisognerà saper scegliere bene. La Vergine ha voglia di uscire dall’Italia. È il momento giusto per affidarsi a qualche sito dove trovare una offerta di voli senza destinazione fissa. Anche perché l’esperienza sarà memorabile e ci lascerà il segno. La Bilancia vivrà i prossimi giorni con qualche turbamento. Chi è in vacanza avrà piccole seccature che guasteranno l’atmosfera. E chi è a casa si troverà una sorpresa nella buca delle lettere negativa.

Ecco cosa predice l’oroscopo del fine settimana per ogni segno zodiacale

Scorpione all’insegna del fascino. È appena iniziato il mese e subito ci si presenteranno delle tentazioni amorose. Solo che, questa volta, il nostro partner non sarà disposto a perdonarci e quindi attenzione al gioco, che deve valere la famosa candela. Per il Sagittario le stelle indicano un agosto che potrebbe portare una piccola fortuna. Niente di clamoroso, ma se tenteremo la fortuna in qualche gioco, potremo portare a casa degli euro in più.

Capricorno con vista vacanze per dare un calcio ad un periodo no. Non sono stati giorni sereni e, finalmente, le ferie ci permetteranno di lasciare i problemi a casa. Anche se non sarà facile non pensarci. L’Acquario andrà in vacanza senza grandi aspettative. Stessa spiaggia, stesso mare, stessi amici. Insomma, non il massimo. E, alla lunga, la noia ci farà venir voglia di tornare presto a casa nostra. Bellissime notizie per i Pesci single che troveranno l’amore. Non necessariamente in vacanza, dove finiremmo per essere una delle tante prede di un latin lover. Invece, il partner lo troveremo presto a casa. Ed è uno che già conosciamo. Ecco quindi cosa predice l’oroscopo del fine settimana per ogni segno zodiacale.

