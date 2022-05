Molte persone, purtroppo, seguono delle diete fai da te, lette chissà dove, che però non necessariamente fanno bene. Anzi, potrebbero mettere in pericolo la propria salute facendo così.

Bisogna sempre cercare di seguire dei regimi alimentari approvati dai medici, che permettano in effetti di stare meglio e tutelare la propria salute. Oggi mettiamo proprio in guardia da un particolare tipo di dieta, oggi molto popolare, che potrebbe non avere gli effetti sperati, secondo un recente studio. Ci sono dunque brutte notizie per le persone che hanno deciso di seguirlo. Ecco i risultati della ricerca che lo suggerisce.

Il regime alimentare molto popolare

Tra le diete più seguite e più popolari troviamo quella del digiuno intermittente. Questa dieta imporrebbe di mangiare ogni giorno solo all’interno di una finestra temporale molto precisa. Al di fuori di questa finestra, chi segue il digiuno intermittente non può mangiare e bere nulla, eccetto acqua ed altre bevande che non abbiano calorie.

La semplicità di comprendere e seguire questa dieta le ha permesso di diventare molto popolare. Una recente ricerca ha allora cercato di capire se davvero questo regime alimentare possa dare una mano a perdere qualche chilo, oppure se siano meglio le diete tipiche che vengono prescritte dai medici.

Brutte notizie per le persone che seguono questo tipo di dieta perché potrebbe non avere gli effetti sperati

Lo studio ha analizzato due gruppi di persone obese: il primo gruppo doveva seguire una dieta che mirasse solo alla riduzione delle calorie, mentre il secondo gruppo doveva sia ridurre le calorie che digiunare ad intermittenza.

I risultati hanno mostrato che entrambi i gruppi hanno avuto una buona diminuzione di peso, tra i 6 ed i 7 chili. Però non sono state riscontrate differenze tra coloro che seguivano il digiuno intermittente e quelli che riducevano solo le calorie.

Da questi risultati sembrerebbe insomma che mangiare solo in determinate fasce orarie non abbia gli effetti sperati e che, alla fine, la riduzione delle calorie resta il miglior modo per perdere chili. Tuttavia, i ricercatori mettono in guardia dal giungere a conclusioni troppo affrettate. Altri studi, seppur di dimensioni ridotte, hanno invece indicato che il digiuno intermittente potrebbe in effetti potenziare il dimagrimento.

Insomma, le ricerche devono andare avanti, perché questo tipo di dieta è studiata solo da pochi anni e quindi ci vorrà ancora del tempo prima di avere dei risultati definitivi.

