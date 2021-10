Riciclare sta diventando un mantra ed è sempre più importante evitare di sprecare e riutilizzare materiali di scarto. Ecco perché è utile scoprire come molti oggetti che in genere si buttano, possono tornarci molto utili. Oggi parliamo su come riutilizzare in modo intelligente ed efficace un prodotto tipico di scarto, i coperchi dei contenitori di vetro.

Grazie a queste idee quasi nessuno sta buttando via i coperchi dei barattoli di vetro

Con dei piccoli accorgimenti ed utilizzando materiali spesso a portata di mano in casa, si possono trovare soluzioni ad una serie di piccoli problemi. Come per esempio, tappare i buchi nei muri lasciati dai chiodi. Oppure riparare le ammaccature sui tappeti lasciate dalle gambe dei tavoli e delle sedie. Od ancora costruire un imbuto artigianale molto velocemente se non lo abbiamo a portata di mano. Questi e altri suggerimenti sono rivelati in questo articolo: 5 imperdibili trucchi per risolvere facilmente 5 problemi comuni che si verificano in casa.

In genere le nostre cucine sono piene di barattoli, in metallo o in vetro, che conservano prodotti alimentari come sottaceti, salse varie ecc. Il barattolo di vetro e il coperchio si gettano una volta svuotati del contenuto. Ma grazie a queste idee quasi nessuno sta buttando via i coperchi dei barattoli di vetro, perché possono essere riutilizzati in modo creativo. Per esempio si possono trasformare i coperchi in metallo dei barattoli in originalissimi sotto bicchieri. Il procedimento è molto semplice. Con una vernice spray si può colorare il coperchio. Poi da internet si può scaricare un’immagine, stamparla, ritagliarla con le forbici e attaccarla con la colla sulla faccia del coperchio. Ecco che abbiamo creato degli originali e carinissimi sottobicchieri.

Coperchi come portafoto

I coperchi dei barattoli possono anche diventare particolarissimi portafotografie. Il procedimento è identico a quello descritto sopra per attaccare l’immagine sulla faccia del coperchio. Si stampa la foto, si ritaglia e la si attacca, ma questa volta nell’interno del coperchio. Un compasso e un righello posso aiutare a ritagliare l’immagine delle dimensioni adatte al coperchio. Si misura il diametro dell’interno del coperchio, poi si prende il compasso e si fa il cerchio sull’immagine dello stesso diametro del coperchio. A questo punto non resta che ritagliare e incollare.

