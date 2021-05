In un precedente articolo con il Team di ProiezionidiBorsa, abbiamo svelato i segreti per preparare il babà.

Questo dolce tipico della pasticceria napoletana è perfetto infatti da servire come dessert. Ed essendo un dolce fresco, in questa stagione così come in estate, non può mancare sulle nostre tavole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Troverete qui tutti i passaggi da seguire pedissequamente per avere un babà altissimo, uniforme e al top!

Preparato il babà non resta che sbizzarrirsi con la farcitura.

Ognuno ha le sue preferenze! Chi la nutella, chi la crema chantilly, chi la panna ma sicuramente il babà al rum rappresenta una prelibatezza cui pochi rinunciano.

Questo dolce liquoroso si presta a diverse varianti. Sia nella forma che può andare dal mini al grande babà che nella bagna che può essere più o meno alcolica.

E allora andiamo a conoscere il segreto per personalizzare la nostra bagna.

Basta poco per preparare una bagna agrumata, profumatissima e persistente che renderà speciale il nostro babà.

Questi gli ingredienti che occorrono

a) 1 litro di acqua;

b) 1 stecca di cannella;

c) la buccia di una arancia preferibilmente biologica;

d) 450 gr di zucchero di canna;

e) 200 ml di rum.

Basta poco per preparare una bagna agrumata, profumatissima e persistente che renderà speciale il nostro babà

Va prima di tutto fatta una premessa. Per quanto concerne le bucce di arancia è possibile reperirle tranquillamente in tutti i supermercati. Ma qualora volessimo optare per buccette di arancia biologiche, da tenere in casa tutto l’anno, ecco il trucchetto da adottare. Basta procurarsi le arance durante l’inverno e conservare le bucce congelandole. Così facendo le avremo disponibili tutto l’anno e già pronte per l’utilizzo ed avere una bagna agrumata, profumatissima e persistente.

La specialità di questa ricetta infatti è data proprio dal mix perfetto di questi tre ingredienti tra loro. Buccette di arancia, cannella e rum si combinano infatti alla perfezione!

Vediamo allora come procedere.

Mettiamo insieme acqua, bucce di arancia e cannella. Portiamo l’acqua ad ebollizione e lasciamo bollire per circa 10 minuti. Spegnere il fuoco e far decantare.

A questo punto rimuovere la cannella e le bucce di arancia e aggiungere all’acqua lo zucchero, riportando di nuovo l’acqua ad ebollizione per altri 10/15 minuti circa. Infine, spegnere il fuoco e far raffreddare.

Solo quando la bagna sarà tiepida aggiungere il rum e bagnare il babà, che avrà un profumo agrumato e persistente che inebrierà le nostre case.

Spegnere il fuoco e far raffreddare.

Solo quando la bagna sarà tiepida aggiungere il rum e bagnare il babà, che avrà un profumo agrumato e persistente che inebrierà le nostre case.