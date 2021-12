Ecco cosa mettere nell’acqua per innaffiare l’albero di Natale per farlo sopravvivere prima, durante e dopo le feste

Quest’anno abbiamo deciso di addobbare in casa un albero di Natale vero? Abbiamo fatto benissimo. Chi è che non ha desiderato almeno una volta nella vita di sceglierlo tra tanti e averlo finalmente in casa propria e così rinunciare a quello finto. Accanto al presepe arricchito di quei personaggi che proprio non possono mancare, oltre alla Natività, regalerà un’atmosfera magica alla nostra casa. Certo è che ci siamo lanciati in un progetto ambizioso.

Gli alberi vivi sono sensibili. Affinché un albero abbia qualche possibilità di sopravvivenza, non può subire cambiamenti climatici estremi. Quando un albero di Natale, solitamente un pino, viene portato in una casa calda, reagisce come se fosse primavera e inizia a crescere. Una volta che è entrato in questa fase di crescita, probabilmente morirà se lasciato sul balcone al freddo prolungato una volta trascorse le feste del Natale.

Se viviamo in ​​un clima temperato, un albero vivo è più fattibile. Quando il periodo natalizio è finito, abituiamo gradualmente il nostro albero all’aria aperta tenendolo per qualche tempo prima nel garage, per esempio. Poi, trascorso il periodo freddo possiamo portarlo fuori, mettendolo in un terreno ben drenato ed esposto al sole.

Se viviamo invece in ​​un clima freddo, conservare un albero vivo in casa è più difficoltoso, ma non impossibile.

Accorgimenti preziosi

Prima di vedere come e con cosa innaffiare il nostro albero, ci sono degli accorgimenti da prendere che potrebbero aiutarci nel nostro scopo.

Di solito acquistiamo l’albero di Natale in vaso. Per prima cosa sarebbe consigliabile trapiantarlo in un vaso resistente, che funga sia da supporto sia da contenitore. Attenzione al peso. Lasciamoci aiutare in eventuali spostamenti ed evitiamo inutili sforzi.

Non mettiamo troppi ornamenti o luci pesanti sull’albero. Sì, un albero decorato sembra molto bello, ma se vogliamo che i rami restino rigogliosi fino al giorno di Natale, non carichiamolo troppo.

Ecco cosa mettere nell’acqua per innaffiare l’albero di Natale per farlo sopravvivere prima, durante e dopo le feste

Assicuriamoci che l’albero riceva sempre acqua a sufficienza. Senza acqua, il nostro albero può diventare fragile e non sopravvivere. Nutriamolo anche con sostanze particolari per mantenerlo in vita. Sebbene alcune persone non pensino che un albero di Natale abbia bisogno di alcun tipo di mangime, altri hanno avuto successo nel preservare il loro albero nutrendolo. Per fare ciò, un trucco della nonna consiste nel mescolare un cucchiaio di sciroppo di mais o zucchero con l’acqua nell’innaffiatoio.

Ecco quindi cosa mettere nell’acqua per innaffiare l’albero di Natale per farlo sopravvivere prima, durante e dopo le feste. In molti riescono addirittura ad avere lo stesso albero anche l’anno dopo. Cura e amore sono sicuramente ingredienti che aiutano.