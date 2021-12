Siamo un popolo di marinai ma molti di noi ignorano la presenza di alcuni pesci benefici. Eppure, come nel nostro caso, non vengono dai lontani oceani ma dai nostri mari. Lo chiamano “Cenerentola dei mari” questo pesce economico poco conosciuto che ci aiuterebbe a mettere ko il colesterolo cattivo. È un pesce azzurro e come tutti quelli della sua categoria vanterebbe tantissime qualità benefiche. Ma quello che andremo a vedere oggi ha anche un altro pregio: costa davvero poco. E pensiamo che, purtroppo, come ricordano le statistiche, troppi italiani non potrebbero permettersi il pesce per i suoi costi. Sveliamo la curiosità e andiamo a vederne le caratteristiche in questo articolo della nostra Redazione.

Poche spine e facilmente toglibili

Non c’è solo il prezzo a fermare il cliente quando compra il pesce fresco, ma anche la questione delle spine. E il pesce sciabola, ne ha davvero poche e facilmente rimuovibili. Quindi: costa poco ed è facile da lavare e trattare. Siamo già 2-0 per lui. Parliamo di un pesce magro e ricchissimo di acidi grassi omega 3. Eppure, talmente poco considerato che, spesso non è nemmeno il protagonista delle battute di pesca. Ma trattandosi di un pesce azzurro ha tantissime qualità benefiche per il nostro organismo.

Come sostenuto anche dallo studio che alleghiamo, il pesce azzurro e quindi anche il nostro pesce spatola, sarebbe un valido alleato del cuore. Merito dei grassi omega 3 che la natura ci dona per abbassare trigliceridi e colesterolo. Ma, come sostengono i medici, dovremmo assumere pesce azzurro almeno un paio di volte a settimana. Oltre ovviamente a fare qualche bella camminata, qualche ora di sport e non eccedere con i vizi a tavola.

Sicilia contro Giappone

Sembra incredibile, eppure il pesce spatola è protagonista di una rivalità a tavola tra la nostra bellissima Sicilia e il Giappone. Motivo del contendere, il suo utilizzo. Gli orientali lo usano nei famosi involtini “Naruto”, protagonisti del sushi. In Sicilia invece il pesce spatola compare come alternativa alle sarde in moltissime e gustosissime ricette. Buonissimo impanato, gratinato al forno, ma anche nel sugo della pasta e persino nelle insalatone. Un prezioso alleato della salute da portare a tavola più spesso. Come la ricetta che proponiamo ai nostri Lettori nell’approfondimento.

