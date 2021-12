Quanta compagnia ci fanno i nostri amici pelosi, soprattutto in queste giornate piovose e fredde. Si rimane più a casa, si guarda un film sul divano con loro affianco mentre beviamo una tisana.

La mattina dopo però ci accorgiamo che i loro peli sono rimasti impigliati alle fibre del divano o del letto, a seconda di dove si sono addormentati.

Purtroppo chi ha un cane o un gatto sa benissimo che questo accade spesso e ci sono periodi dell’anno dove la cosa è ancora più accentuata. Di conseguenza tutti ci siamo muniti di un aspirapolvere, ma non sempre risulta cosi comodo da usare in certi punti.

Ecco perché, con questo articolo, vogliamo elencare alcuni modi davvero risolutivi che non potremmo più farne a meno. Altro che scope e aspirapolvere, sono questi i migliori metodi che pochi conoscono per togliere facilmente tutti i peli di cani e gatti dai tessuti.

Questi sono i modi che tutti conoscono

Come detto il classico aspirapolvere oramai ce lo hanno tutti ma non è così comodo per aspirare zone difficili da raggiungere. Ed inoltre è tutt’altro che igienico passarlo, ad esempio sopra il letto o il divano, dopo averlo usato per pulire il pavimento.

Altro accessorio immancabile per chi ha un animale è la classica spazzola adesiva. Il suo rullo è oggettivamente comodo da usare ma se ne consuma davvero tanto se la superficie da pulire è ampia.

Prima di leggere i nostri suggerimenti è importante premettere come prevenire la perdita di peli. Tutto questo è possibile spazzolando regolarmente, con appositi attrezzi facilmente reperibili, il manto dei nostri animali domestici.

Il primo modo è quello di usare una pelle di daino, o un panno sintetico, leggermente inumidita. Questa, passandola sul tessuto sporco di peli, formerà una massa degli stessi facilissima poi da rimuovere.

Un materiale che invece cattura la peluria degli animali è la gomma. Perfetto il classico guanto per lavare i piatti ma, in caso non l’avessimo, va benissimo anche la suola delle scarpe di questo materiale.

Quest’ultima sicuramente non tutti la conoscevano, come anche l’uso del bigodino in velcro. Se lo usiamo come una spazzola sui nostri vestiti raccoglierà perfettamente tutti i peli attaccati.

Con fantasia se ne possono trovare anche altri di metodi di pulizia che toglieranno, solo per qualche ora, i peli dei nostri amici a quattro zampe.

