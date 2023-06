Dove andare al mare in Veneto e spendere poco: spiaggia di ottima qualità e mare pulito

Per chi volesse fare una vacanza estiva low cost, ecco dove andare al mare in Veneto e spendere poco, avendo a disposizione servizi comunque eccellenti e acqua pulita in cui fare il bagno.

Ci sono molte regioni in Italia dove poter trascorrere delle vacanze al mare. Il paese è una penisola, quindi, la maggior parte delle regioni è toccata dal mare Mediterraneo. Chi abita vicino al mare è molto fortunato, altri dovranno prenotare le vacanze.

Non tutti, però, possono permettersi delle cifre da capogiro per una vacanza estiva. Ci sono spiagge molto costose, ma altre più economiche e vale la pena conoscerle. Ad esempio, vi diremo dove andare al mare in Veneto e spendere poco. Attenzione, non rinunciando, ovviamente, ai servizi di ottima qualità e acqua pulita.

Abbiamo diversi strumenti per capire se una spiaggia o un tratto di costa sono adatti per una giornata al mare, per i bambini, per gli animali e per fare un bagno in tranquillità, ma scendiamo ora nei dettagli.

Dove andare al mare in Veneto e spendere poco: la spiaggia consigliata

Dal sito veneto.info possiamo vedere una panoramica delle spiagge della regione e capire qual è quella più economica. Secondo le informazioni, pare sia Eraclea. Si tratta di un comune che si trova vicino a Venezia e che si affaccia sul Golfo di Venezia, appunto.

Ci sono hotel, appartamenti e villette in cui soggiornare con prezzi decisamente più economici delle più famose Jesolo, Caorle o Bibione. La qualità del servizio è decisamente buona, l’acqua è molto pulita. Inoltre, Eraclea è soprannominata la “perla verde dell’Adriatico” in quanto c’è un’ampia pineta.

È consigliata per una vacanza low cost in cui trascorrere giornate al mare, oppure all’ombra della folta vegetazione per gite fuori porta e picnic. L’unico punto a sfavore, che per molti può non esserlo nemmeno, è la mancanza di locali notturni.

Altre spiagge della regione

Jesolo è decisamente la meta più famosa e più frequentata d’estate in Veneto. Ci sono 15 km di costa in cui divertirsi tutto il giorno e tutta la notte, per questa è il posto preferito dai giovani.

Inoltre, molto gettonate sono le spiagge di Rosolina Mare e la Spiaggia Barricata di Porto Tolle in provincia di Rovigo immersa nel cuore del Delta del Po.

Le altre spiagge veneziane sono Sottomarina (nel comune di Chioggia), Pellestrina (a sud del Lido di Venezia, il Lido di Venezia. Infine, le già citate Caorle e Bibione. Queste sono tutte spiagge all’avanguardia, mete turistiche estive per eccellenza.