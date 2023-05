Come abbassare la pressione in modo naturale: i rimedi della nonna più efficaci 

Come abbassare la pressione in modo naturale-proiezionidiborsa.it

L’ipertensione è un problema abbastanza diffuso in uomini e donne, ecco perché è importante sapere come abbassare la pressione in modo naturale seguendo i consigli degli esperti e considerando qualche rimedio della nonna efficace.

La pressione è la forza con cui il cuore fa arrivare il sangue in tutte le altre parti del corpo. Questa deve rientrare in alcuni parametri e valori per non provocare dei problemi al nostro organismo. Spesso, infatti, si parla di pressione alta e pressione bassa, ovvero ipertensione arteriosa e ipotensione.

In particolare, l’ipertensione interessa circa il 30-40% della popolazione adulta, secondo Humanitas, e anche se non è una malattia, è una condizione di rischio molto pericolosa che può portare a conseguenze gravi come ictus, trombosi e infarto.

In questo articolo capiremo meglio come abbassare la pressione in modo naturale considerando alcuni rimedi della nonna con base scientifica e l’opinione degli esperti. Naturalmente, queste informazioni sono generali e la soluzione è sempre quella di affidarsi al proprio medico e ai vari specialisti del settore.

Cause, sintomi e conseguenze

Secondo gli esperti non c’è una causa specifica su cui si può intervenire. Ciò che porta a questa condizione è un insieme di fattori che riguardano la circolazione del sangue, il sistema nervoso, l’uso e l’abuso di alcune sostanze e le patologie già presenti.

Ci sono dei fattori predisponenti, però, come l’età, la familiarità, lo stress e sicuramente condizioni di sovrappeso, obesità e diabete.

Inoltre, non sempre si manifestano sintomi chiari. In genere, tuttavia, i campanelli d’allarme sono:

acufene (ronzio e rumore continuo nelle orecchie);

(ronzio e rumore continuo nelle orecchie); mal di testa improvviso o al mattino;

improvviso o al mattino; epistassi (perdite di sangue dal naso);

(perdite di sangue dal naso); giramenti di testa ;

; disturbi alla vista (puntini o macchie nere).

Le conseguenze che possono verificarsi con maggiore probabilità sono ictus ischemico, infarto del miocardio e angina pectoris.

Come abbassare la pressione in modo naturale: alimenti e bevande con le giuste proprietà

Ogni esperto raccomanda di prevenire l’ipertensione facendo esercizio fisico ogni giorno, anche una semplice passeggiata, cercando di rimanere nel proprio peso forma, controllare lo stress e cercare di mangiare bene.

La nostra dieta è fondamentale per mantenere l’organismo nei giusti parametri. La dieta mediterranea, ad esempio, è un ottimo regime alimentare per mantenersi in forma. Tuttavia, nel 2017 uno studio ha rivelato il rapporto tra cibo e pressione.

Gli alimenti che aumentano il rischio di pressione alta sono:

carne rossa (100 g al giorno aumentano il rischio del 14%);

(100 g al giorno aumentano il rischio del 14%); carne lavorata (12%);

(12%); bevande zuccherate (250 ml al giorno aumentano il rischio del 7%).

Gli alimenti che riducono il rischio di ipertensione, invece, sono:

frutta (100 g al giorno portano ad un -3%);

(100 g al giorno portano ad un -3%); latticini (200 g al giorno -5%);

(200 g al giorno -5%); cereali integrali (bastano 30 g al giorno per avere una riduzione dell’8%);

(bastano 30 g al giorno per avere una riduzione dell’8%); noci e frutta secca (-30% con almeno 30 g al giorno).

Questi sono dati che sono stati pubblicati su National Library of Medicine. La scienza, tuttavia, ha anche avuto modo di analizzare i classici rimedi della nonna che si sono diffusi nella popolazione. Tra questi sono preziosi lo zenzero, il biancospino, tè all’ibisco, tè verde, il succo di melograno e l’aglio. Ancora, ottimi la cannella, il timo e il cardamomo.