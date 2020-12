Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se c’è una cosa terribilmente antipatica è vedere che, nonostante la cura che ci mettiamo, i nostri denti ingialliscono. E, magari non fumiamo. Andiamo allora alla ricerca di prodotti sbiancanti e costosi, ma poco o nulla fanno al caso nostro. E, allora, che fare? Ecco cosa ingiallisce i nostri denti e lo ospitiamo sulla tavola quotidianamente senza saperlo e senza immaginarlo. Con i nostri Esperti di salute e benessere ci occuperemo in questo articolo di quegli alimenti e quelle bevande che contribuiscono a macchiare lo smalto del nostro sorriso.

Tè e caffè

Il tè e il caffè sono due delle bevande in assoluto più dannose per lo smalto dei nostri denti. Ciò avviene perché il loro colore scuro va a intaccare, o, meglio, permeare lo strato superficiale e poroso dei nostri denti. Ecco il motivo per il quale molti dentisti consigliano di lavarsi bene i denti dopo il caffè. Cosa che, magari non facciamo, per non abbandonare l’aroma e il sapore della nostra bevanda preferita.

Attenzione al sugo

Un’altra potenziale mazzata psicologica sugli italiani che non vogliono vedere ingiallire i loro denti: il sugo di pomodoro. Qualcuno potrebbe obiettare e pensare a un complotto: prima il caffè e poi gli spaghetti al pomodoro. In effetti, purtroppo, la grande acidità contenuta nei pomodori è in grado di erodere e intaccare lo smalto dei denti. Esiste in merito un vecchio trucco della nonna: poco prima degli spaghetti o della pasta al pomodoro, mangiare degli spinaci. Il ferro contenuto andrà a contrastare l’acido del pomodoro in un ipotetico duello a difesa del nostro sorriso.

Il vino rosso

Ecco cosa ingiallisce i nostri denti e lo ospitiamo sulla tavola quotidianamente senza saperlo, senza dimenticare il vino rosso. E, per completare la triade dei nostri alimenti e bevande preferiti, non poteva mancare il vino. Fatto 30, facciamo 31, come si dice. E, a pomodoro e caffè, uniamo pure il vino rosso. Colpa della sua tonalità così scura che, così come il caffè, provoca l’ingiallimento a lungo andare dei nostri denti. Ma, non preoccupiamoci, perché, basterà semplicemente lavarsi bene i denti dopo ogni pasto e, magari, fare come i latini, usare un po’ di salvia. E, il bianco dei nostri denti sarà garantito.

