Non è mai semplice individuare tutte le vitamine fondamentali per il fabbisogno quotidiano del nostro organismo. Una dieta e un’alimentazione varia, regolare e ricca di vitamine, fibre e antiossidanti, presenti nella frutta nella verdura, dovrebbero garantirci l’apporto completo. Esistono però delle vitamine, contenute magari negli alimenti che assumiamo meno e che quindi mancano alle funzioni vitali del nostro organismo. L’ideale, come sempre è avvalersi degli esperti, anche semplicemente del medico di famiglia, per evitare carenze importanti. L’assunzione di multivitaminici è la risposta più importante, ma da non fare mai da soli, per non rischiare dei sovradosaggi. Stiamo attenti alla carenza di questa vitamina perché causa anche le carie ai denti, ma anche altre patologie che andiamo a vedere in questo articolo.

La vitamina D

Quando parliamo della vitamina D, ci vengono in mente l’estate e i raggi del sole che permettono al nostro organismo di farne scorta. Uno dei motivi per i quali pediatri e medici consigliano alle mamme di esporre i bambini al sole delle ore migliori, è proprio quello. Infatti, questa vitamina ha il ruolo fondamentale di assimilare e raccogliere tutto il calcio e il fosforo presenti dell’organismo. La sua funzione è quella di far crescere, sviluppare e mantenere il corretto funzionamento e la salute delle nostre ossa. Potremmo definirla una specie di “collezionista” e consulente dei minerali per le nostre ossa.

Attenzione alla bocca

Una carenza importante di vitamina D causa sintomi molto palesi come la debolezza dei muscoli, il nervosismo non giustificato, l’insonnia, gli sbalzi d’umore e la depressione. Ma, stiamo attenti alla carenza di questa vitamina perché causa anche le carie ai denti, privati del contributo del calcio. Non dobbiamo fare l’errore di ritenere solo le vitamine B e C fondamentali in questa funzione. Se notiamo che le nostre gengive si infiammano in maniera anomala e i denti tendono a cariarsi più del normale, consultiamo il nostro medico. Attraverso le analisi del sangue, potremmo infatti scoprire che ci manca il calcio e di conseguenza la vitamina D. Cosa anche abbastanza comune soprattutto d’inverno, con la mancanza quotidiana dell’esposizione al sole. In merito, rimandiamo alla lettura e ai suggerimenti del nostro articolo a fondo pagina.

