Chi ha avuto il piacere di viaggiare negli Stati Uniti, in vacanza, o per lavoro, avrà sicuramente gustato la famosa “Apple pie”. Talmente conosciuta, che, in qualsiasi film, vediamo il protagonista accomodarsi al bancone della tavola calda e ordinare caffè e una fetta di torta di mele. Un’immagine classica, la cameriera che offre la caraffona di caffè e la torta più semplice e mangiata del mondo. Ma cos’è che ha reso questa torta così semplice tanto famosa e tanto gradita? Ecco l’ingrediente segreto che ha reso la torta di mele americana il dessert più famoso al mondo e lo vediamo in questo articolo della Redazione.

La storia della Apple pie

Però, prima di soddisfare la giustificata curiosità dei nostri Lettori, cerchiamo anche di capire le origini di questa torta, per conoscere anche la sua storia. Sappiamo che gli Stati Uniti sono un incredibile mosaico di popoli. La leggenda narra che nel 1600, un gruppo di coloni svedesi si stabilì nello stato del Delaware, fondando un insediamento che chiamarono Nuova Svezia. Tra i cibi che avevano portato dall’Europa, ecco le mele, che, come le cipolle, rappresentavano la base dell’alimentazione di quei tempi. Furono proprio gli Svedesi per primi a far conoscere le ricette di mele ai locali. E, subito prosperarono le piantagioni di mele.

Quasi quasi nella bandiera

Gli americani amano talmente la loro torta di mele, da dedicarle inni, canzoni, film, telefilm e sceneggiati. Manca poco di vederla tra le stelle e le strisce della bandiera Usa. Persino il grande Walt Disney ha voluto omaggiare questa torta nei suoi celebri film e nei suoi fumetti. Come dimenticare l’orso che ruba la torta di mele dal davanzale della finestra di Nonna Papera? O, l’altrettanto famoso e scansafatiche aiutante Ciccio, che si mangia interamente quella preparata per i nipotini? Possiamo tranquillamente affermare, senza tema di smentita, che la Apple pie sta agli americani come la pizza o la pasta agli italiani.

Il famoso ingrediente segreto

Ecco l’ingrediente segreto che ha reso la torta di mele americana il dessert più famoso al mondo: la maizena. Come accade in molte ricette tipiche italiane, anche negli Stati Uniti ci sono delle varianti locali. Ma, l’ingrediente riconosciuto come imprescindibile per una buona riuscita della torta è la maizena. Altro non è che l’amido del mais, che nasce dal chicco, a sua volta macinato nell’umidità. Quando vediamo le famose distese gigantesche di campi di granoturco americani, sappiamo che qui nasce il segreto della Apple pie. Possiamo acquistare la maizena in versione classica e biologica, inserendola nella nostra ricetta della torta di mele.

Ne approfittiamo per suggerire anche la ricetta della torta di mele nella variante francese, così da provarla in un altro modo ancora.

