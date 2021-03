Dalle prime indiscrezioni relative al prossimo decreto che regolerà le restrizioni, sembra che il coprifuoco alle ventidue ci accompagnerà ancora per almeno un mese. Abbiamo ormai imparato ad abituarci a questa regola, rivedendo del tutto la nostra idea di serata. Da pub e ristoranti infatti, ci siamo dovuti abituare a passare il sabato sera guardando un bel film o una serie interessante. Fortunatamente, ad oggi, abbiamo diversi modi per intrattenerci, grazie anche alla grande selezione offertaci dai colossi dello streaming online, quali ad esempio Netflix.

Pillole di leggerezza

Dato però che molti di noi ogni sera si ritrovano davanti a questa piattaforma, a lungo andare il dubbio su cosa guardare si fa sempre più importante. Non sempre, ad esempio, abbiamo voglia di iniziare un film impegnato e lungo. Infatti alle volte vorremo semplicemente distrarci e sorridere un po’. Bene, si si è alla ricerca di una serie spensierata ma con un umorismo incredibilmente intelligente e accattivante, abbiamo la soluzione. Infatti ecco cosa guardare su Netflix in queste lunghe serate di coprifuoco.

Modern Family

Modern Family è una serie TV americana, disponibile ovviamente sul Netflix. Questo show è quello di cui ha bisogno chi vuole appassionarsi ad un programma diverso dal solito, ma assolutamente piacevole. Le vicende racontano la vita quotidiana di una famiglia di Los Angeles, divisa in tre diversi nuclei. Il programma ha avuto e continua ad avere, anche dopo la fine delle riprese, un incredibile successo. Questo perché presenta un umorismo molto particolare, che fa innamorare sempre più persone. Si tratta di un ottimo prodotto televisivo, adatto soprattutto per serate come quelle che stiamo vivendo.

Sera dopo sera infatti, senza accorgercene, ci affezioneremo alle disavventure e alle avventure dei personaggi. Con episodi di venti minuti massimo, potremo vedere anche cinque o sei puntate tutte di fila, senza che ciò ci pesi minimamente. È un ottimo modo, e soprattutto diverso, per passare queste serate così monotone e forzatamente tutte uguali. La televisione rappresenta nel mondo di oggi una delle poche alternative per evadere da questa realtà così difficile, sapere come utilizzarla dunque risulta fondamentale. Dunque ecco cosa guardare su Netflix in queste lunghe serate di coprifuoco.