Oggi spieghiamo perché bere il succo di patate potrebbe essere un vero toccasana.

I benefici dei succhi di frutta e verdura oramai sono noti a tutti. Sono alimenti che fanno bene all’organismo, ricchi di nutrienti, vitamine e minerali sono dei veri e propri alleati per la salute.

La patata è un ortaggio molto usato per la sua versatilità e molto apprezzato per i suoi benefici effetti sulla salute. È ricca di potassio vitamina B e C, è ottima per contrastare il diabete e favorisce la buona salute del cuore.

La patata è composta dal 75% di acqua ma anche di amidi e antiossidanti.

In cucina viene utilizzata cotta in molteplici modi, ma per riuscire ad ottenere tutti i suoi benefici dovrebbe essere consumata cruda, generalmente come succo. Il processo di cottura distrugge gran parte delle sostanze importanti per questo viene utilizzata non cotta a livello preventivo e curativo.

Ecco perché bere il succo di patate potrebbe essere un vero toccasana

Stimola la disintossicazione in quanto vitamine, minerali e fibre migliorano i processi di filtraggio del sangue. Gli antiossidanti presenti aiutano l’eliminazione delle sostanze di scarto del nostro organismo.

Il succo è un formidabile rimedio naturale contro bruciore di stomaco, gastrite e ulcera grazie ai principi contenuti nella buccia e nella polpa. Aiuta a ridurre l’acidità e la pesantezza di stomaco.

I composti anti-infiammatori contenuti nel succo di patate lo rendono un ottimo rimedio contro i dolori muscolari e dolori delle articolazioni diminuendone la sua intensità. Viene considerato un efficace antiflogistico ed analgesico.

La presenza di vitamina C in esso contenuta aiuta a rafforzare il sistema immunitario riducendo la probabilità di contrarre influenza o raffreddore.

Il succo appena spremuto è indicato per il trattamento di ustioni, ferite e acne, in quanto pulisce l’area e previene l’infiammazione.

Le sostanze presenti nella patata aiutano a idratare la pelle, maschere ed impacchi schiariscono e rallentano il processo di invecchiamento.

La preparazione del succo di patate è facile e veloce.

Innanzitutto bisogna acquistare patate fresche, senza germogli e macchie nere.

Lavare bene le patate eliminando tutti i residui di terreno, tagliare a cubetti e versare il tutto nel vano della centrifuga o del frullatore. Azionare e versare il succo nel bicchiere.

Se dovesse risultare troppo denso aggiungere un po’ di acqua.

È consigliabile bere il succo la mattina a digiuno, non più di due bicchieri al giorno, si può conservare in frigo 6/7 ore.