In questi mesi caratterizzati da restrizioni e privazioni abbiamo imparato a convivere con uno stato d’animo alquanto fastidioso: la noia. Dato che la maggior parte delle occasioni che ci permettevano di distrarci e divertirci sono state giustamente vietate, abbiamo dovuto trovare altri metodi per intrattenerci. L’attività preferita dunque è diventata quella di guardare film e serie tv comodamente dal proprio televisore, attraverso lo streaming online.

Una scelta “imbarazzante”

Netflix, così come gli altri servizi che propongono contenuti a pagamento, offre un catalogo che lascia veramente l’imbarazzo della scelta. Tra le tante opzioni dunque, oggi vogliamo parlare di uno show molto nel nostro paese che, grazie sia al format che alla trama, si rivela perfetto per questo periodo. Andiamo a vedere perché. Ecco dunque come combattere la noia con questa intramontabile serie tv disponibile su Netflix.

How I Met Your Mother

“How I Met Your Mother”, “E alla fine arriva mamma” nella traduzione italiana, è una serie tv statunitense che racconta le avventure di cinque ragazzi di Manhattan, New York. Questo programma ha avuto moltissimo successo in Italia, anche grazie al fatto che andava in onda su uno dei principali canali della Nazione. Da un po’ di tempo, lo possiamo trovare anche sul gigante dello streaming, ovvero Netflix. La trama è molto semplice. Un padre racconta ai suoi figli degli anni in cui si trasferisce nella Grande Mela, accompagnato dai suoi migliori amici. Sono per l’appunto gli anni che precedono il giorno in cui conoscerà la sua anima gemella, madre dei ragazzi che ascoltano le storie.

Le stagioni sono divise in una ventina di minuti a puntata, ed è proprio questa brevità ad essere una delle carte vincenti. Una comicità molto intelligente che si mescola a tratti ad una melanconica drammaticità hanno fatto innamorare moltissime persone di questo programma. Si presenta come un ottimo show per chi sta cercando un prodotto leggero in grado di alleviare le giornate in questo periodo così difficile. Ci affezioneremo pian piano ai personaggi, entrando dentro il loro mondo e rivedendo noi stessi in moltissimi passaggi della storia. Per chi vuole distrarsi dalla monotonia e dall’ansia di questi mesi dunque, questo è il programma che sta cercando. Ecco quindi come combattere la noia con questa intramontabile serie tv disponibile su Netflix.