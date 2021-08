Settembre è un mese di ripartenza. Le persone rientrano dalle ferie estive e ricominciano la solita routine. Chi di noi possiede un orto sa bene che è un’attività che ci impegna tutto l’anno.

Infatti, ci sono lavori che non vanno mai trascurati come ad esempio la lotta contro parassiti ed insetti dannosi. Per questo motivo, in un nostro precedente articolo abbiamo spiegato che “sembra impossibile ma è questo il migliore ingrediente naturale per proteggere le nostre zucchine”.

Settembre però è il mese in cui l’orto deve essere preparato per le colture autunnali. Quindi, ecco cosa fare nell’orto a settembre per avere un raccolto abbondante in autunno.

Oggi la Redazione vuole spiegare ai suoi Lettori che ci sono dei lavori che non possiamo assolutamente trascurare nel mese di settembre. Scopriamo insieme quali sono.

Ecco cosa fare nell’orto a settembre per avere un raccolto abbondante in autunno

La prima attività da non trascurare assolutamente è il controllo delle piante infestanti. Generalmente, in estate le erbacce crescono meno perché il sole forte e la siccità le contengono. Quando il caldo diminuisce d’intensità queste si ripresentano con più vigore.

Per farlo ci servirà un sarchiatore. Sarchiare il terreno significa smuoverlo per rimuovere le piante infestanti ed arieggiarlo. In questo modo potremo eliminare anche eventuali larve di insetti che verranno alla luce.

Garantire sostegno alle piante

I sostegni o tutori servono ad alcune piante per aiutarle a crescere meglio. Sono dei veri e propri supporti sui quali le piante si appoggiano per crescere. In particolare, se abbiamo delle zucche rampicanti consigliamo di usare un asse di legno per non fare entrare in contatto il frutto con il terreno.

Oltretutto, dobbiamo controllare la stabilità di questi sostegni perché i forti temporali di fine estate potrebbero farli crollare.

Potare il pomodoro e rincalzare i finocchi

Potare i pomodori serve a tenere la pianta ad una certa altezza e a favorire quindi lo sviluppo di ramificazioni laterali. Cimare i pomodori consiste nello spuntare il germoglio centrale più alto. Queste operazioni permettono al pomodoro di guadagnare forza e di produrre frutti migliori e in quantità maggiore.

Per quanto riguarda i finocchi invece occorre fare un rincalzo. Quest’operazione prevede semplicemente di smuovere il terreno eliminando le piante infestanti. Rincalzare i finocchi permette di proteggerli dal freddo che arriverà in inverno e ne favorisce la crescita.

Prevenire le malattie

Il mese di settembre è quello in cui dovremo concentrarci per prevenire alcune malattie delle piante come l’oidio. Questo però non è tutto: ricordiamoci anche la mosca del porro e le lumache che presto insidieranno le nostre colture.

Contro l’oidio possiamo usare il bicarbonato di sodio o lo zolfo se vogliamo applicare metodi biologici. Invece contro la mosca del porro sarà sufficiente coprire le colture con appositi teli, ma soltanto nel periodo di diffusione dell’insetto.