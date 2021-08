Molti di noi saranno già al mare in questo momento. Oppure sono tornati da poco, pronti per riprendere la vita lavorativa ma con ancora il ricordo delle vacanze. Altri ancora invece stanno aspettando settembre per fare delle ferie più tardive. Queste persone magari stanno cercando qualche luogo dove passare il proprio meritato riposo.

E le località tra cui scegliere sono davvero tante per chi vuole stare in Italia. Ad esempio, in un articolo precedente abbiamo parlato di alcuni luoghi siciliani davvero meravigliosi, tanto da essere scelti per il set di un film con Monica Bellucci. Chi invece decide di dirigersi all’estero può godere ad esempio della bellezza di questa meta rumena poco conosciuta.

In generale, comunque, sono le località di mare ad essere più popolari per i vacanzieri. Oggi vedremo proprio una di queste, fornendo un dato piuttosto sorprendente. Sappiamo bene che l’Italia ospita spiagge meravigliose e mare cristallino, ma secondo molti esperti è un altro luogo a vincere lo scettro di migliore località di mare. Vedremo che questo è il Paese con le migliori spiagge del Mondo e non è l’Italia.

Le isole dell’Oceania

Oggi andiamo alla scoperta delle isole Figi. Molti di noi probabilmente hanno a malapena sentito parlare di questo posto. Si tratta di un arcipelago a nord della Nuova Zelanda, praticamente dall’altra parte del Mondo rispetto all’Italia.

Le Figi sono state per circa cento anni una colonia britannica, dal 1874 al 1970. Hanno poi ottenuto l’indipendenza, ma sono sempre state oggetto di instabilità politica.

Questo è il Paese con le migliori spiagge del Mondo e non è l’Italia

Nonostante le difficoltà della politica delle Figi, la natura in questo arcipelago è davvero incredibile. Ci sono oltre trecento isole, tutte con una ricchezza naturalistica impareggiabile.

Chiaramente da questo consegue che le spiagge sono tantissime, e tutte di altissima qualità. La maggioranza degli esperti ritiene addirittura che le spiagge delle Figi siano le migliori del pianeta. Andiamo quindi ad esplorare qualche isola.

Partiamo da Monuriki, una piccolissima isoletta disabitata, che però è una grande star di Hollywood. Già, perché questa piccola perla nell’oceano è stata scelta come location per “Cast Away” con Tom Hanks. Le sue spiagge sono la migliore scelta per un attimo di pace in mezzo al mare cristallino.

Passiamo alla spiaggia di Natadola, su Viti Levu, l’isola principale delle Figi. Sabbia bianchissima, un mare perfetto sia per nuotare che per fare surf, insomma ce n’è per tutti i gusti.

Concludiamo con Caqalai, una piccolissima isola il cui perimetro richiede solo 15 minuti per essere percorso interamente. Le sue spiagge sono l’ideale per fare sub, tra le migliori delle Figi.