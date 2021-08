Continua l’onda delle assunzioni e del rinnovamento dell’amministrazione. Ringiovanire la PA è l’obiettivo di chi si ritrova, ad oggi, alle redini di un sistema burocratico un po’ arrugginito e da modernizzare. La necessità di adeguarsi ai tempi moderni richiede uno sforzo da parte di chi gestisce l’apparato amministrativo e di chi intende, un giorno, farne parte. A questo proposito, e per dare nuova linfa allo Stato, molti Ministeri, Agenzie, Regioni ed Enti locali hanno deciso di assumere attraverso modalità particolari.

Un esempio viene dalla Regione Piemonte, precisamente dall’Agenzia Piemonte Lavoro che ha recentemente bandito due concorsi per i Centri per l’impiego. Uno destinato ai diplomati e l’altro ai laureati, queste due selezioni si rivolgono a giovani under 32 da assumere con un contratto di formazione lavoro. Avevamo già accennato qualcosa a riguardo in un precedente articolo, vediamo ora i dettagli della selezione.

134 nuovi posti di lavoro per giovani laureati e diplomati da assumere con un particolare contratto

Il primo bando prevede di reclutare 79 Tecnici dei servizi per l’impiego per un periodo di 12 mesi, posizione economica C1.

La selezione si rivolge a giovani con più di 18 e massimo 32 anni, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Gli aspiranti dovranno inviare la domanda entro e non oltre le ore 24 del prossimo 16 settembre in modalità telematica.

Il concorso prevede l’espletamento di una prova scritta (quiz a risposta multipla) ed una orale. Se il numero dei partecipanti supererà i 500, si procederà con una preselezione che permetterà l’accesso alla prova scritta dei primi 500 in graduatoria.

Per ogni altro dettaglio, si consiglia di dare uno sguardo al bando di concorso.

Bando numero 2

Il secondo bando prevede di reclutare 55 Specialisti delle politiche per il lavoro per un periodo di 24 mesi con posizione economica D1. Diversamente dall’altro concorso, questo si rivolge ai laureati e non ai diplomati, pur sempre con un’età inferiore ai 32 anni.

L’iter di selezione è identico a quanto detto a proposito dei 79 tecnici, ma cambieranno probabilmente le materie oggetto d’esame ed il grado di difficoltà.

Il termine per inviare la domanda di partecipazione è il prossimo 16 settembre, da inviare come stabilito dal bando.

Ecco i concorsi con 134 nuovi posti di lavoro per giovani laureati e diplomati da assumere con un particolare contratto di formazione lavoro. Si spera che questa modalità possa anche dare una certa stabilità a tutti quei giovani che sono alla ricerca di una certezza professionale.