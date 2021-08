I pomodori sono uno tra gli ortaggi più diffusi negli orti sia in piena terra che sul balcone.

Facilità di coltivazione e rusticità fanno di questa pianta una delle più amate in assoluto.

Inoltre solitamente regalano un raccolto abbondante utilizzabile in cucina in tantissimi modi diversi.

Chi ha tanti pomodori da sfruttare potrà provare questa ricetta deliziosa e veloce da preparare.

Tuttavia, anche la maturazione di questo ortaggio può andare incontro a problemi.

Infatti, spesso si verifica il fatto per cui i pomodori pur crescendo non riescono a maturare e rimangono verdi.

Ecco perché i pomodori anche se maturi rimangono verdi

Uno dei fattori principali che si collega allo sviluppo di gemme, fiori e frutti è legato al calore.

Il pomodoro deve assorbire energia dall’ambiente circostante che dovrà avere una temperatura adeguata.

In caso contrario i frutti smetteranno di maturare o lo faranno molto lentamente. Le piante di pomodoro hanno bisogno di sole e di calore per maturare.

Nelle zone, spesso di montagna ma non solo, dove le temperature notturne scendono molto, è normale che la maturazione rallenti.

È importante, infatti, sapere che sotto ai dodici gradi la pianta di pomodoro smetterà di crescere.

Tuttavia, da stagione a stagione cambieranno gli accumuli di calore e questo impatterà sulla maturazione degli ortaggi.

Se il problema è l’escursione termica allora non bisognerà preoccuparsi, sarà sufficiente aspettare. I pomodori matureranno ma ci metteranno più tempo.

Ecco cosa fare in agosto sui pomodori per assicurarsi un raccolto abbondante nell’orto

Per risolvere il problema e velocizzare la maturazione dei pomodori si potrà provare ad effettuare una pacciamatura utilizzando un telo nero. In alternativa andrà bene un telo in tessuto non tessuto.

Sarà, però, importante ricordarsi di rimuovere il telo durante il giorno e sistemarlo solamente di notte. Infatti durante il giorno la pianta di pomodori avrà bisogno di assorbire luce solare.

Se neppure questa tecnica funziona sarà necessario aspettare che maturino secondo i loro tempi.

Ovviamente, i tempi di maturazione saranno diversi a seconda della varietà di pomodori.

Ecco, quindi, cosa fare in agosto sui pomodori per assicurarsi un raccolto abbondante nell’orto.