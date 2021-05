Le soluzioni d’emergenza, così come quelle da attuare a casa non sono una certezza: molto dipende dal tipo di tessuto utilizzato per confezionare la camicia. E dalla posizione più o meno difficile della macchia. Pesano molto anche i componenti del rossetto, che possono essere particolarmente untuosi. Ecco i rimedi anti lipstick per smacchiare più utilizzati da Noi Esperti di Casa e Giardino di Proiezioni di Borsa.

La traccia di un bacio sul colletto bianco

Innanzitutto, hanno sempre uno smacchiatore spray in auto. Altrimenti, se hanno bisogno di far sparire la traccia di un bacio su un colletto bianco, applicano vari sistemi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Primo, sfregano sempre in modo delicato e circoscritto, senza allargarsi fuori dal perimetro delle macchie. Perché altrimenti l’alone si espande tutto intorno, peggiorando la situazione.

Se ne accorgono al ristorante o al bar, provano a pulire le macchie di rossetto con una pallina di mollica di pane. Altrimenti tamponano in modo deciso con del detersivo per i piatti, richiesto allo chef.

Se invece si accorgono di una macchia al rientro in ufficio, vanno diritti in bagno. A cercare un po’ di detergente per i sanitari a base di ammoniaca.

Anche uno spruzzo di lacca per capelli qualche volta risolve la serata. L’operazione andrà a buon fine, però, se il colletto è sottile e non spesso.Se le macchie non coinvolgono anche le cuciture. E se riescono a infilare un fazzoletto di carta o un foglio di Scottex sul diritto. Ma per spruzzare e sfregare usano sempre il rovescio.

Ecco cosa fanno gli uomini per far sparire le macchie di rossetto più difficili e sospette dalla camicia

Se il bacio maldestro è stato dato in auto, preferiscono spruzzarci sopra, sempre in modo circoscritto, un po’ di detersivo lavavetri dei tergicristalli. Di solito questi prodotti contengono ammoniaca, che si rivela molto utile per eliminare macchie di rossetto fresche.

Nel caso scoprissero tracce di rossetto anche sul maglione, gli uomini rimuovono la parte più evidente con un po’ di acqua tiepida. Sul pile il rossetto se ne va in fretta basta sfregare con acqua minerale o con sapone liquido. Se le effusioni hanno sconfinato anche sul giubbotto di pelle, niente paura. Basta un po’ di burro di cacao per ammorbidirle. E in qualche caso farle sparire del tutto dalla nostra vista.

Ecco svelato cosa fanno gli uomini per far sparire le macchie di rossetto più difficili e sospette dalla camicia.