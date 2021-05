Fra i nutrienti delle piante l’acqua è il più importante. Se pensiamo di innaffiare nel modo giusto, ma otteniamo solo risultati negativi vuol dire che in qualcosa pur sbagliamo. È vero, infatti, che una delle cause del malessere di una pianta è proprio o la mancanza d’acqua o la troppa acqua. L’ultimo caso soprattutto non è da sottovalutare in quanto l’eccessivo nutrimento potrebbe portare alla marcescenza delle radici. Tutti possono avere il pollice verde e delle piante forti e rigogliose con questa semplice accortezza.

Cambiamo le abitudini sbagliate

Innaffiamo le piante dall’alto perché ci risulta semplice e immediato, ma molto spesso sbagliamo nelle quantità; oltretutto alcune soffrono l’acqua sulle foglie, al punto da arrivare a marcire. Perché non provare ad innaffiare dal basso? È questo il metodo dagli innumerevoli pregi che recherà la giusta quantità di acqua e umidità alla nostra pianta. Se il nostro problema è la dimenticanza o la mancanza di informazioni, una volta conosciuto questo assistente personale gratuito non potremo più farne a meno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco come fare

Per innaffiare dal basso è necessario avete un vaso dal fondo bucherellato, in modo da far passare l’acqua attraverso i fori di drenaggio. Riempiamo, quindi, il piatto del vaso o una qualsiasi bacinella e appoggiamoci la pianta. Attendiamo fino a quando la pianta non sarà correttamente idratata. Per controllare ci basterà inserire un dito nel terreno e testare se è umido fino alla prima nocca.

I pregi dell’innaffiamento dal basso

Tutti possono avere il pollice verde e delle piante forti e rigogliose con questa semplice accortezza. Innanzitutto, è semplice e non richiede particolari attenzioni, se non quella di eliminare l’acqua in eccesso e di annaffiare una volta al mese dall’alto. In questo modo evitiamo che le radici marciscano e che si depositino minerali in eccesso nel terreno. Il pregio principale è che grazie a questo metodo la pianta riceve la giusta quantità d’acqua e le radici si rinforzano crescendo verso il basso.