Dolori addominali e occlusioni intestinali? Attenzione alle peritoniti: in che modo sono pericolose

Anche le operazioni di routine possono nascondere delle insidie e un semplice dolore alla pancia può significare una condizione di sofferenza dell’organismo che si aggrava. Vediamo un caso specifico.

I dolori addominali potrebbero comparire all’improvviso come un segnale di un problema che si sta aggravando. L’organismo in sofferenza ci manda segnali continui, alcuni non si possono proprio ignorare. Spesso dolori addominali legati a ostacoli fisici che non ci permettono di evacuare normalmente potrebbero portare occlusioni intestinali. Uno dei motivi che crea difficoltà di questo tipo è la peritonite.

Si tratta di una infiammazione della sierosa, cioè il rivestimento dei visceri e della cavità addominale. Una contaminazione batterica dà origine all’infiammazione che, se non trattata, esce dal peritoneo diffondendosi e dando vita alla sepsi. Potenzialmente potrebbe essere fatale perché si creerebbe una perforazione del tratto gastrointestinale con fuoriuscita dei succhi gastrici e microbiota intestinale.

Infezioni estese da curare

Dolori addominali e occlusioni intestinali sarebbero solo due dei tanti sintomi che ci segnalerebbero un’appendicite che si sta trasformando in peritonite. Contratture, febbre, vomito e nausea potrebbero dare un quadro più chiaro della situazione. Per guarire sarebbe necessario l’intervento chirurgico e la terapia successiva antibiotica. Spesso attraverso l’intervento viene asportato l’intero organo infetto.

Perché la peritonite è così pericolosa? Il pericolo maggiore sarebbe proprio l’estensione dell’infezione oltre il peritoneo che potrebbe perforare intestino e stomaco. Spesso si formano ascessi che rendono complicata una operazione di routine. Quelli presenti nel retroperitoneo causerebbero infezioni e infiammazioni potenzialmente in grado di perforare gli organi. Se sentiamo dolori molto forti alla pancia dobbiamo avvertire subito il medico. Solitamente quando si tratta di peritonite il dolore è talmente forte da costringerci a stare distesi in posizione fetale.

Dolori addominali e occlusioni intestinali

Le peritoniti darebbero vita a occlusioni intestinali definite paretiche. Si arresterebbe la peristalsi perché la muscolatura della parete interna dell’intestino smetterebbe di funzionare. La peristalsi è la contrazione delle pareti che facilita il transito del contenuto nel tubo digerente o in altri dotti escretori.

Le occlusioni intestinali sono un sintomo che permette al medico di scoprire la presenza di una peritonite grazie alle radiografie e alle TAC che vengono richieste.

Solitamente ci si muove in ambito preventivo ma, quando è avvenuta una perforazione, gli interventi devono essere chirurgici e immediati. Le occlusioni intestinali di per sé dovrebbero guarire da sole o grazie alla somministrazione di normali farmaci. La peritonite che blocca il transito aggrava lo stato di occlusione e se non si interviene le perforazioni, la setticemia e lo shock potrebbero presentarsi in maniera molto rapida.