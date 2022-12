Che grande spreco buttare le vecchie agende! Ecco 10 modi utili e creativi per riciclarle

L’anno volge al termine. In molti ci hanno regalato agende e agendine, senza contare che di sicuro ne avremo ancora tante, del tutto inutilizzate, avanzate dallo scorso anno. Prima di buttare carta preziosa, scopriamo insieme tante belle ed utili idee per riutilizzarle!

La tecnica del riciclo ha una doppia utilità. Si creano meno rifiuti e, quindi, si inquina di meno. Si sprecano poi meno soldi per acquistare oggetti nuovi. Con arguzia, senso pratico e fantasia, possiamo riciclare davvero tutto. Fondi di caffè, gusci di uova e scarti vegetali sono un ottimo compostaggio per le nostre piante. Ma possiamo anche dar vita a deliziose creazioni e originali accessori utilizzando indumenti passati di moda, come vecchie sciarpe di lana.

L’anno volge al termine e, come di consueto, avremo ricevuto tante agende e agendine per il nuovo anno. Sono un’idea regalo molto utile ma anche piuttosto bistrattata. Senza contare le agende che arrivano come omaggio natalizio da banche e assicurazioni. Alla fine, però, ne utilizzeremo solo una, al massimo un paio (forse): una per il lavoro ed un’altra per gli impegni personali. Che fare quindi con le agende in esubero? Sicuramente ne avremo ancora di avanzate dallo scorso anno. Che grande spreco buttare le vecchie agende! Pensiamo alla grande quantità di carta che andrebbe distrutta. Un dispiacere solo a pensarci.

Alcune idee pratiche per riutilizzare agende che non usiamo

Cominciamo dai modi più pratici per utilizzare delle vecchie agende:

album da disegno per bambini;

per bambini; rubrica telefonica cartacea “alla vecchia maniera”;

“alla vecchia maniera”; ricettario;

block notes per appunti;

blocchetto di fogli per segnare l’elenco della spesa.

Che grande spreco buttare le vecchie agende! Scopriamo insieme alcune idee creative

Le appassionate del decoupage, e delle arti manuali in genere, troveranno nei fogli di carta delle vecchie agende un prezioso materiale con cui dar vita a innumerevoli creazioni. Il bookfolding, ad esempio, è una tecnica di piegare le pagine dei libri per dar vita a particolari forme in 3D. In genere si realizzano delle scritte. Una bella idea potrebbe essere quella di creare i nomi dei vari componenti della famiglia, uno per ogni agenda ed esporli poi su una mensola.

La carta è l’elemento base per creare origami e decorazioni varie, soprattutto fiori. Assemblandoli tra loro, potremo dar vita a ghirlande decorative. Inoltre, le piccole decorazioni cartacee possono diventare un originale ciondolo da appendere a collane lunghe o orecchini.

2 modi pratici per riutilizzare le vecchie agende a cui pochi pensano

Prendiamo un’agenda di grande formato. Apriamola per un terzo e, nel blocco più consistente di fogli, creiamo un foro piuttosto grande (rettangolare o circolare). La parte incavata potrà così diventare un comodo portagioie da tenere sul comò o sul comodino. L’agenda incavata potrebbe però diventare anche un portavaso. Basterà riempire il buco con del terriccio e sistemarvi una piantina non molto voluminosa. In questi casi, decorare a piacere il resto dell’agenda, per un effetto finale davvero bello da vedere.