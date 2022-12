Cosa vedere a Vienna in 3 giorni per festeggiare Capodanno e divertirsi in tanti modi

Una delle capitali europee più belle è Vienna. Accoglie turisti tutto l’anno, ma è a dicembre che diventa ancora più affascinante. Scopriamo come viverla durante una breve vacanza di fine anno

Durante l’anno scegliere dove andare in vacanza a volte è difficile. Sono tante le belle località in Italia da visitare. Per variare possiamo prendere in considerazione anche le capitali europee.

In Austria uno dei posti magici che attrae turisti da tutto il Mondo è Vienna. Questa città è famosa soprattutto per le vicissitudini dell’Imperatrice Sissi. Palazzi storici, castelli e anche chiese sono imperdibili e davvero incantevoli.

Se vogliamo trascorrere gli ultimi giorni dell’anno a Vienna e ripartire dopo Capodanno, vediamo cosa fare.

Cosa vedere a Vienna in 3 giorni a cavallo di Capodanno

Quando pensiamo a questa città l’associamo ai fasti della famiglia reale. Per rivivere l’incanto potremmo partecipare a serate di gala al palazzo del municipio o in altre sedi. Anche alberghi di lusso organizzano cene eleganti e balli. L’outfit dev’essere adeguato. Si può anche assistere in vari teatri a spettacoli e concerti di musica classica.

Nel caso in cui preferissimo un’atmosfera meno formale, dalle 14 del 31 dicembre fino alle 2 di notte passeggiamo per Silvesterpfad. Tra mercatini, stand dove comprare cibo caldo e bevande il tempo trascorrerà in modo divertente. Allo scoccare della mezzanotte si potrà assistere ai meravigliosi fuochi d’artificio.

In alternativa, si potrebbe fare una minicrociera sul Danubio.

In alcune zone di Vienna, inoltre, scuole di danza organizzano lezioni gratuite di valzer.

Passeggiando per Vienna si può raggiungere anche il Prater, un bellissimo parco. Nel periodo natalizio di solito si trova il tipico mercatino. Sarà bello pure guardare la città dall’alto grazie alla ruota panoramica. Durante l’anno ospita giostre di vario tipo e anche un planetario e il Museo delle cere di Madame Tussauds.

Alcuni castelli e palazzi di Vienna

Se siamo appassionati di storia o semplicemente ammiriamo la bellezza architettonica, Vienna fa al caso nostro. Si può ammirare tra gli altri il Palazzo del Belvedere, che ospita un museo e ha un meraviglioso giardino. Pensiamo anche all’Hofburg, il meraviglioso Palazzo imperiale presente in città. All’interno si trovano il museo dedicato all’Imperatrice Sissi, quello dei gioielli e dell’argenteria.

Ricordiamo anche la Reggia di Schönbrunn con tante stanze visitabili, come la Sala degli specchi. Nel bel parco si trova pure il museo delle carrozze.

Come arrivarci e cosa mangiare

Se abitiamo in una delle Regioni del Nord Italia, raggiungere Vienna sarà possibile in auto o in treno. Ci può scegliere anche l’autobus. Per impiegare meno tempo, specialmente abitando distanti, ci sono voli che partono da vari aeroporti italiani.

Per quanto riguarda il cibo, pensiamo alla cotoletta, al bollito di manzo, al gulach, ai canederli con lo speck. Tra i dolci spicca la Linzertorte, con frolla di frutta secca e confettura di ribes. Abbiamo pure ciambelloni e crepes, ma la torta più famosa è la Sachertorte. La ricetta originale è ben custodita e possiamo gustarla e acquistarla nei negozi di Vienna.

Abbiamo dato solo qualche spunto su cosa vedere a Vienna in 3 giorni. Probabilmente sarà una delle molte città dove torneremo durante il nuovo anno.