Dimagrire è l’obiettivo di molti. Centrare l’obiettivo camminando tutti i giorni è un metodo di cui spesso si parla. Si rischia, però, di essere disorientati dai troppi messaggi che vengono veicolati in merito. C’è infatti il rischio che si fraintenda quello che è lo status delle cose, in base alle informazioni che la scienza fornisce.

Dunque, è meglio partire da un concetto di base: camminare fa bene. Farlo diventare una consuetudine del quotidiano, al di là degli aspetti strettamente legati al dimagrimento, non può che portare benefici. E su questo fronte non ci sono dubbi, anche perché c’è opinione unanime degli scienziati rispetto al fatto che l’attività fisica sia uno dei migliori strumenti per dare all’organismo importanti benefici.

Ecco cosa deve sapere chi vuole dimagrire camminando tutti i giorni e questo potrebbe essere un importante trucco per perdere peso

Camminare, però, per 5-10 chilometri sette giorni alla settimana su sette non basta per perdere peso, ecco cosa deve sapere chi vuole dimagrire camminando. Chiarito questo aspetto si può passare allo step successivo, cioè capire cosa bisogna fare per capitalizzare un’attività fisica anche blanda.

Per dimagrire non c’è alternativa alla creazione del deficit calorico. Bisogna, cioè, consumare meno calorie di quelle di cui ogni essere umano ha bisogno per soddisfare il proprio fabbisogno. Quest’ultimo indica di quanta “benzina” necessita la macchina, ovvero l’“organismo”, per adempiere alle sue funzioni vitali e sostenere la propria condotta di vita.

Chi svolge un lavoro particolarmente gravoso o fa sport in maniera sistematica nel corso di una settimana, avrà inevitabilmente un fabbisogno maggiore. Questo renderà possibile la creazione di un “deficit” calorico mantenendo un livello di consumo di alimenti quotidiano non basso.

Camminare fa bene sempre e comunque

Camminare tutti i giorni è un’attività fisica, genera dispendio energetico e aumenta il fabbisogno calorico. Ci sono, però, una serie di notazioni da mettere in chiaro. Se, infatti, si riesce a sostenere solo un ritmo blando o a completare distanze brevi, non si sposterà di molto il livello quotidiano di alimenti mangiabili ai fini della perdita di peso.

Se invece si riescono a coprire distanze particolarmente lunghe, il discorso cambia parzialmente, tenuto conto che i benefici, dal punto di vista delle calorie bruciate, sono proporzionali ai chilometri percorsi.

Camminare tutti i giorni fa sicuramente bene, ma non sarà un’attività tale da consentire da sola un dimagrimento. Occorre necessariamente abbinarla ad una dieta che sia sana ed equilibrata. Non si può cioè immaginare che fare una passeggiata possa corrispondere all’idea di mangiare tutto ciò che si desidera, senza considerarne i valori nutrizionali.

Serve una strategia coordinata

Soprattutto se si intende seguire una dieta dimagrante, la soluzione migliore è quella di rivolgersi ad uno specialista della nutrizione. A quel punto la camminata che si fa nel quotidiano rappresenterà uno strumento che andrà a valorizzare uno stile di vita corretto a tavola.

Il dato certo è che chi ha l’abitudine e il piacere di camminare ogni giorno farebbe bene a mantenerla per tutti i benefici che porta, ma per dimagrire è necessario mettere in campo un’azione che sia coordinata con la condotta alimentare.

