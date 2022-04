Il pranzo con i parenti, la grigliata con gli amici. E magari anche i dolci, i fritti, i salumi e il gelato. Capita un po’ a tutti che si vivano giorni, magari di festa, in cui si perde la bussola nella propria condotta alimentare.

5 consigli per dimagrire e rimettersi in forma dopo aver mangiato tanto e assunto troppe calorie

È umano. Non si vive solo per essere focalizzati sul mantenimento del proprio peso forma. Ci sono i rapporti umani, la convivialità e i momenti di spensieratezza che vanno vissuti senza pensare troppo a quello che dirà la bilancia.

Non pesarsi subito

Quando si sa di avere esagerato è meglio non pesarsi il giorno dopo. Dopo aver mangiato troppo accade spesso che il corpo tenda a trattenere liquidi e a mostrare un dato che può trarre in inganno. Basti pensare, ad esempio, a cosa accade quando si mangia una pizza particolarmente salata o tanto sushi. L’aumento di peso potrebbe non essere reale e avremmo un dato che contribuirebbe solo a creare inutili sensi di colpa.

Non avere sensi di colpa, anche perché è difficile avere fatto troppi danni

In linea di massima è molto difficile arrivare ad ingrassare uno o due chili in un paio di giorni. Attenzione, inoltre, a non confondere le oscillazioni di peso con l’essere realmente ingrassati. I danni importanti dal punto di vista nutrizionale si fanno nel lungo periodo, adottando sistematicamente e per molto più di due giorni una dieta che non è consona al proprio fabbisogno.

Evitare i digiuni e mangiare sano

È inutile sottoporsi a lunghi periodi di digiuno o saltare i pasti. Meglio evitare per un periodo bevande gassate, alcolici e cibi particolarmente grassi o calorici. È consigliabile bere tanta acqua e consumare frutta e verdura.

Non stare sul divano tutto il giorno

Tra i consigli per dimagrire, o comunque smaltire gli effetti di un’abbuffata, c’è sicuramente quello di muoversi. Anche se non si è sportivi, o magari si è avanti negli anni, basta una passeggiata a piedi e a passo non troppo sostenuto per poter godere dei benefici del movimento fisico.

Valutare l’opportunità di consultare uno specialista

Tra i 5 consigli per dimagrire e rimettersi in forma, l’ultimo non è certo quello meno importante. La nutrizione è una cosa seria. Le diete dimagranti fai da te rappresentano un rischio. Chi ha un importante problema di peso non lo ha generato con le ultime abbuffate, ma è probabile che per qualche motivo abbia avuto reiterate condotte sbagliate in precedenza. Proprio per questo, rivolgersi a un nutrizionista rappresenta la via migliore per individuare l’opportuna strada d’uscita.

Lettura consigliata

Per eliminare grasso e chili di troppo ci hanno sempre detto di scartare questi alimenti che invece dovremmo mangiare per prevenire il diabete e l’insulino resistenza